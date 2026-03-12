我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「浪姐7」名單瘋傳 57歲蕭薔入列 她回：仙女不知人間事

釋油也壓不住 油價破100美元 川普言論澆熄戰事速終期待

日三井貨船荷莫茲海峽遇襲 泰國船員脫困海上自拍曝光

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
泰國籍散裝貨輪「瑪雅麗娜麗號」遇襲11日在荷莫茲海峽遇襲。歐新社
泰國籍散裝貨輪「瑪雅麗娜麗號」遇襲11日在荷莫茲海峽遇襲。歐新社

紐約時報報導，英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）指出，至少三艘船舶11日在波斯灣及荷莫茲海峽遭到攻擊，包括一艘全球航運巨頭日本三井持有的貨櫃船。伊朗似已宣稱對泰國籍散裝貨輪「瑪雅麗娜麗號」遇襲負責，阿曼海軍已救出其中20名船員，另有三人疑似受困船艙仍下落不明。泰媒也公布船員脫困後在海上自拍照片，可見船員驚魂未定，後方貨船仍持續竄出濃煙。

▲ 圖片來源：X平台＠OSINTdefender（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

能源市場情報公司Kpler指出，三井（Mitsui）持有的貨櫃船One Majesty號停泊波斯灣時遭攻擊，但船隻仍可正常運作；另外兩艘遇襲船舶則為運送穀物、鐵礦砂等散裝貨物的散裝貨輪，分別是Star Gwyneth號與泰國籍「瑪雅麗娜麗號」（Mayuree Naree）。

Star Gwyneth號遇襲時停泊在波斯灣。擁有該船的希臘公司 Star Bulk 執行長帕帕斯（Petros Pappas）表示，事件中沒有船員受傷，船體也未遭受嚴重損害。他並稱，公司研判「可能是意外」。

相較之下，瑪雅麗娜麗號受損情況較嚴重，20名船員已獲救，另有三人疑似受困船艙仍下落不明。

Kpler資深風險與合規分析師安帕齊迪斯（Dimitris Ampatzidis）表示，三艘遇襲船隻中，只有瑪雅麗娜麗號看來是在荷莫茲海峽內遭到攻擊，其餘船隻則位於波斯灣海域。

泰國媒體公布照片，可見瑪雅麗娜麗號船員獲救後在海上與後方失事貨輪自拍，船員一臉驚魂未定。

UKMTO指出，自美國與以色列2月28日對伊朗開戰以來，已接獲13起攻擊通報。由於荷莫茲海峽平時承擔全球約20%油氣運輸，如今商船接連遇襲，也讓這條全球能源命脈面臨更大不確定性。

世報陪您半世紀

泰國 伊朗

上一則

史上最多 國際能源署釋4億桶儲油壓制油價 美跟進釋出1.7億桶

下一則

霸凌醜聞延燒 米其林餐廳Noma主廚再道歉 宣布辭職

延伸閱讀

伊朗稱襲擊多處美軍基地 在荷莫茲海峽擊中2艘船

伊朗稱襲擊多處美軍基地 在荷莫茲海峽擊中2艘船
荷莫茲海峽連傳不明飛行物攻擊 3艘商船遭擊中、其中1艘起火

荷莫茲海峽連傳不明飛行物攻擊 3艘商船遭擊中、其中1艘起火
疑電子戰讓訊號大亂 荷莫茲海峽怪象 數百船群聚飆速

疑電子戰讓訊號大亂 荷莫茲海峽怪象 數百船群聚飆速

阿聯拉斯海瑪貨櫃船遭不明投射物攻擊 船員平安

阿聯拉斯海瑪貨櫃船遭不明投射物攻擊 船員平安

熱門新聞

CNN分析最新衛星影像指出，伊朗正試圖透過摧毀阿拉伯半島多處關鍵軍事基地的薩德系統雷達，以削弱當地防空能力。資料照片。（路透）

伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀

2026-03-06 07:10
美國和以色列3日發動空襲，炸毀伊朗德黑蘭一個警察局。 路透

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

2026-03-07 10:28
專家分析認為，美伊戰事已造就兩個贏家，美國不在其中。圖為德黑蘭3月2日遭空襲後濃煙升起。(美聯社)

華郵專欄：伊朗戰爭兩個贏家曝光 美國不在其中

2026-03-10 00:02
伊朗首都德黑蘭一處石油儲存設施7日晚遭到攻擊，現場火光沖天，濃煙滾滾。 （美聯社）

美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼

2026-03-09 14:30
伊朗一名男子10日騎著摩托車經過德黑蘭市中心瓦萊亞斯爾廣場，巨型橫幅描繪第一代最高領袖何梅尼（左）注視著第二代最高領袖哈米尼（中）將伊朗國旗交給他的兒子、新任最高領袖穆吉塔巴。（歐新社）

接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光

2026-03-11 08:10
川普總統9日抵達佛州多拉爾的川普國家多拉爾邁阿密度假村，準備出席記者會。(美聯社)

川普稱戰爭可能很快結束仍揚言「進一步行動」 伊朗反應曝光

2026-03-09 21:04

超人氣

更多 >
他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元

他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元
中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施

中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施
川男開700萬元飛機、花10分鐘送母回鄉 你猜成本多少？

川男開700萬元飛機、花10分鐘送母回鄉 你猜成本多少？
接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光

接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光
🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事

🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事