史上最多 國際能源署釋4億桶儲油壓制油價 美跟進釋出1.7億桶

記者顏伶如／綜合報導
美國11日跟進國際能源總署，宣布釋出1億7200萬桶戰略儲油。圖為位於德州的儲油槽。（路透）
美國11日跟進國際能源總署，宣布釋出1億7200萬桶戰略儲油。圖為位於德州的儲油槽。（路透）

伊朗戰爭衝擊能源市場，荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)油輪運輸受阻之際，國際能源總署(International Energy Agency, IEA)11日宣布，將從成員國緊急儲備釋出4億桶石油以降低油價，釋出數量創下史上最大規模；美國隨後跟進，表示將釋出1億7200萬桶戰略石油。

IEA這次宣布比2022年32個成員國在俄烏戰爭爆發後釋出1億8270萬桶石油的數量還多一倍。伊朗則對全球發出警告說，武裝部隊11日對多艘商船發動攻擊，世界各國要做好準備迎接每桶200美元的油價。

IEA執行董事比羅爾(Fatih Birol)發表聲明說：「這是一項重大行動，旨在緩解市場中斷而產生的直接影響。」

比羅爾表示：「然而，必須講清楚的是，若要恢復石油與天然氣的穩定流通，最重要的就是荷莫茲海峽要恢復通行。」全球大約五分之一石油經由荷莫茲海峽從波斯灣運往印度洋。根據IEA統計，現在原油與精煉產品的出口量，跟戰爭之前相比，不到一成。

川普總統11日則在肯塔基州演說時表示，美國已經贏了這場戰爭。

法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)11日在七大工業國(G7)領袖視訊峰會致詞時，稱讚IEA釋出緊急石油庫存的決定，並說盡一切所能增加全球石油產量非常重要。馬克宏表示，這4億桶油相當於經過荷莫茲海峽出口石油的20天數量，G7國家承諾釋出的份額占七成，其中法國貢獻1450萬桶。

IEA儲備是在1974年阿拉伯石油禁運後成立。IEA成員國目前擁12多億桶緊急石油公共庫存，另有6億桶政府強制要求的工業庫存。

美國能源部長萊特(Chris Wright)11日稍後發表聲明說，川普總統已授權下周起從戰備石油儲備裡釋出1億7200萬桶石油。根據計算，大約120天才能完成交付。

美國與以色列2月28日聯合攻打伊朗以來，油價一度飆漲40%，突破每桶100元。10日收盤時低於84元，由於荷莫茲海峽又有船隻遭受攻擊，市場對供應中斷的憂慮加深，油價11日又漲近5%。分析人士認為，IEA釋出四億桶油「不足以解決持久戰爭造成的供應損失」。

有能源顧問估計，伊朗戰爭目前已使波斯灣原油及油品供應每日減少約1500萬桶，這種供應短缺可能把原油價格推高至每桶150美元的水準。

路透報導，開戰迄今至少造成2000人死亡，主要以伊朗人、黎巴嫩人為主。戰火現已蔓延到黎巴嫩，全球能源市場與運輸均陷入混亂。波斯灣水域11日有3艘船隻遭受攻擊，一艘掛泰國旗的散裝貨船起火，迫使船員撤離，有三人失蹤。還有兩艘船隻受損：一艘掛日本旗的貨櫃船和一艘掛馬紹爾群島旗的散裝貨船。自戰爭爆發以來，已有14艘商船遭到攻擊。(相關新聞見A2、A3)

泰國海軍11日釋出照片，顯示泰國貨櫃船當天在荷莫茲海峽附近遇襲後冒出濃煙。(美聯...
泰國海軍11日釋出照片，顯示泰國貨櫃船當天在荷莫茲海峽附近遇襲後冒出濃煙。(美聯社)

