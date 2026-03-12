我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鎖喉荷莫茲伊朗水雷揭密 為何成為美海軍二戰後最大剋星？

39歲網紅深夜直播突猝逝 鏡頭前喊「一句」病發過程僅10分鐘

中東危機惡化 阿曼疏散在荷莫茲海峽之外主要石油港船隻

編譯劉忠勇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
阿曼薩拉拉港儲油設施遇襲，社群影像顯示 Raysut 港區遭炸後竄出濃煙。(路透)
阿曼薩拉拉港儲油設施遇襲，社群影像顯示 Raysut 港區遭炸後竄出濃煙。(路透)

彭博引述接獲港口代理商通知的知情人士報導，阿曼已採取預防措施，疏散主要原油出口轉運站米納阿爾法哈爾（Mina Al Fahal）的所有船隻。

米納阿爾法哈爾位於荷莫茲海峽外圍，是少數還能將中東原油運往全球市場的港口。然而，伊朗擴大發動攻擊，導致附近海域安全堪慮。

國營阿曼通訊社（Oman News Agency）引述安全消息人士報導，撤離令是在周三無人機襲擊阿曼薩拉拉港（Salalah Port）後所下達的。英之傑航運（Inchcape Shipping Services）報告顯示，薩拉拉港已暫停貨櫃及一般貨物轉運站的作業，而阿曼其他港口目前運作正常。

阿曼疏散主要港口船隻，可見中東危機有增無減，還威脅到出荷莫茲海峽以外出口站的原油運輸。同樣位於海峽外圍的阿拉伯聯合大公國富吉拉港（Fujairah）仍持續裝載作業，但部分船東因擔心 遭襲而避開此港。與此同時，沙烏地阿拉伯正透過管線將原油運往紅海沿岸的布揚（Bunyan）。

根據數據情報公司 Kpler 的資料，每日約有 100 萬桶阿曼原油從米納阿爾法哈爾出口。截至週三收盤，該油種價格約為每桶 121 美元，遠高於全球基準布蘭特原油。

世報陪您半世紀

上一則

奧斯陸美大使館炸彈案 挪威警方逮捕伊拉克裔3兄弟

下一則

頂尖史特拉第瓦里小提琴 樹年輪研究揭身世之謎

延伸閱讀

川普制裁俄國破功 打伊朗掀空前石油危機 准印度重買俄油30天

川普制裁俄國破功 打伊朗掀空前石油危機 准印度重買俄油30天
荷莫茲海峽陷癱瘓 科威特等產油國石油運不出 開始減產

荷莫茲海峽陷癱瘓 科威特等產油國石油運不出 開始減產
整理包／伊朗戰火震撼全球 目前發展、產業影響、後續情境一次看

整理包／伊朗戰火震撼全球 目前發展、產業影響、後續情境一次看
戰時的保命符？行經荷莫茲海峽貨輪強調「中資」經營

戰時的保命符？行經荷莫茲海峽貨輪強調「中資」經營

熱門新聞

CNN分析最新衛星影像指出，伊朗正試圖透過摧毀阿拉伯半島多處關鍵軍事基地的薩德系統雷達，以削弱當地防空能力。資料照片。（路透）

伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀

2026-03-06 07:10
美國和以色列3日發動空襲，炸毀伊朗德黑蘭一個警察局。 路透

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

2026-03-07 10:28
專家分析認為，美伊戰事已造就兩個贏家，美國不在其中。圖為德黑蘭3月2日遭空襲後濃煙升起。(美聯社)

華郵專欄：伊朗戰爭兩個贏家曝光 美國不在其中

2026-03-10 00:02
伊朗首都德黑蘭一處石油儲存設施7日晚遭到攻擊，現場火光沖天，濃煙滾滾。 （美聯社）

美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼

2026-03-09 14:30
伊朗一名男子10日騎著摩托車經過德黑蘭市中心瓦萊亞斯爾廣場，巨型橫幅描繪第一代最高領袖何梅尼（左）注視著第二代最高領袖哈米尼（中）將伊朗國旗交給他的兒子、新任最高領袖穆吉塔巴。（歐新社）

接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光

2026-03-11 08:10
川普總統9日抵達佛州多拉爾的川普國家多拉爾邁阿密度假村，準備出席記者會。(美聯社)

川普稱戰爭可能很快結束仍揚言「進一步行動」 伊朗反應曝光

2026-03-09 21:04

超人氣

更多 >
川男開700萬元飛機、花10分鐘送母回鄉 你猜成本多少？

川男開700萬元飛機、花10分鐘送母回鄉 你猜成本多少？
中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施

中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施
他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元

他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元
接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光

接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光
🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事

🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事