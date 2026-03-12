中東危機惡化 阿曼疏散在荷莫茲海峽之外主要石油港船隻

阿曼薩拉拉港儲油設施遇襲，社群影像顯示 Raysut 港區遭炸後竄出濃煙。(路透)

彭博引述接獲港口代理商通知的知情人士報導，阿曼已採取預防措施，疏散主要原油出口轉運站米納阿爾法哈爾（Mina Al Fahal）的所有船隻。

米納阿爾法哈爾位於荷莫茲海峽外圍，是少數還能將中東原油運往全球市場的港口。然而，伊朗擴大發動攻擊，導致附近海域安全堪慮。

國營阿曼通訊社（Oman News Agency）引述安全消息人士報導，撤離令是在周三無人機襲擊阿曼薩拉拉港（Salalah Port）後所下達的。英之傑航運（Inchcape Shipping Services）報告顯示，薩拉拉港已暫停貨櫃及一般貨物轉運站的作業，而阿曼其他港口目前運作正常。

阿曼疏散主要港口船隻，可見中東危機有增無減，還威脅到出荷莫茲海峽以外出口站的原油運輸。同樣位於海峽外圍的阿拉伯聯合大公國富吉拉港（Fujairah）仍持續裝載作業，但部分船東因擔心 遭襲而避開此港。與此同時，沙烏地阿拉伯正透過管線將原油運往紅海沿岸的布揚（Bunyan）。

根據數據情報公司 Kpler 的資料，每日約有 100 萬桶阿曼原油從米納阿爾法哈爾出口。截至週三收盤，該油種價格約為每桶 121 美元，遠高於全球基準布蘭特原油。