我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不用大空間 8種微型綠蔬好種又營養豐富

對抗腦癌半年離世 美搖滾天團主唱享年60歲

穆吉塔巴受傷無礙大局 衛報：伊朗戰爭機器已上「自駕」軌道

編譯季晶晶／綜合外電
即便伊朗最高領袖穆吉塔巴上任以來因傷從未公開露面，但國家戰爭機器仍在「自動駕駛」狀態下運轉。圖為德黑蘭街頭一名婦手持穆吉塔巴的海報。(路透)
即便伊朗最高領袖穆吉塔巴上任以來因傷從未公開露面，但國家戰爭機器仍在「自動駕駛」狀態下運轉。圖為德黑蘭街頭一名婦手持穆吉塔巴的海報。(路透)

伊朗新最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）被證實在以色列首波空襲中受傷，當局未公布他具體的健康狀態和康復速度，但他很可能腿部骨折、臉部受傷，甚至一度傳出昏迷。受傷的他被迅速扶上大位，被外界認為是伊朗革命衛隊（IRGC）急於鞏固權力，但衛報分析，此事凸顯伊朗體制運作邏輯：即便穆吉塔巴沒出面，戰時國家機器也能在「自動駕駛」狀態下運轉。

伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼談到穆吉塔巴時表示，他的傷勢「未被通報為危急」。外界解讀，這種措辭暗示他本人可能並未親眼見到穆吉塔巴。

流亡海外的反對派團體聲稱，穆吉塔巴目前陷入昏迷，在醫院秘密接受治療，對自己接任最高領袖、甚至是家族成員在空襲中傷亡慘重，都一無所知。

新領袖上台迄今「神隱」，當局未發布他的任何照片、影片或錄音講話，引發外界揣測：專家會議選出的是一個活人、一具屍體，還是一尊人形立牌？

牛津大學聖安東尼學院的伊朗歷史與政治副教授Maryam Alemzadeh指出，伊朗體制深具韌性，主要源自革命衛隊、巴斯基（Basij）民兵與其他國家機構組成的半正式網絡，這個網絡身兼服務、監視與鎮壓功能，且從一開始就被設計成領導層可輕易替換，因此「斬首」行動幾乎無法撼動這個網絡。

中東研究所資深研究員Alex Vatanka表示，穆吉塔巴即使正式掌權，可能也需要長達四年才能建立個人權威，正如他父親當年上台時一樣，因為「權力並不來自職位」，而是來自坐那個位子的人，這需要時間。

目前，伊朗的軍事戰略已確立，戰爭機器幾乎處於自動駕駛狀態，目標是透過一場沒有明確界限的非對稱戰爭，最大化伊朗對手的外部經濟成本。在此情況下，即便新領袖受傷或暫時缺席，也不會改變戰局的既定方向。

相較之下，德黑蘭甚至可以在一旁觀看美國總統川普每天為了解釋自己在做什麼而陷入自我矛盾。衛報點評，就目前局勢而言，真正顯得沒有方向的國家，恐怕不是伊朗。

世報陪您半世紀

伊朗 以色列

上一則

川普打伊朗6天燒掉113億元還沒算前置成本 實際開支恐更高

下一則

奧斯陸美大使館炸彈案 挪威警方逮捕伊拉克裔3兄弟

延伸閱讀

接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光

接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光
父母妻兒全亡、家族8死 伊朗新領袖恐怕只會「更強硬」

父母妻兒全亡、家族8死 伊朗新領袖恐怕只會「更強硬」
新任領袖表態？伊朗飛彈開轟 巴林、科威特、卡達遭襲

新任領袖表態？伊朗飛彈開轟 巴林、科威特、卡達遭襲
哈米尼次子接班 伊朗強硬派掌權拒停火 川：他撐不了多久

哈米尼次子接班 伊朗強硬派掌權拒停火 川：他撐不了多久

熱門新聞

CNN分析最新衛星影像指出，伊朗正試圖透過摧毀阿拉伯半島多處關鍵軍事基地的薩德系統雷達，以削弱當地防空能力。資料照片。（路透）

伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀

2026-03-06 07:10
美國和以色列3日發動空襲，炸毀伊朗德黑蘭一個警察局。 路透

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

2026-03-07 10:28
專家分析認為，美伊戰事已造就兩個贏家，美國不在其中。圖為德黑蘭3月2日遭空襲後濃煙升起。(美聯社)

華郵專欄：伊朗戰爭兩個贏家曝光 美國不在其中

2026-03-10 00:02
伊朗首都德黑蘭一處石油儲存設施7日晚遭到攻擊，現場火光沖天，濃煙滾滾。 （美聯社）

美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼

2026-03-09 14:30
川普總統9日抵達佛州多拉爾的川普國家多拉爾邁阿密度假村，準備出席記者會。(美聯社)

川普稱戰爭可能很快結束仍揚言「進一步行動」 伊朗反應曝光

2026-03-09 21:04
伊朗一名男子10日騎著摩托車經過德黑蘭市中心瓦萊亞斯爾廣場，巨型橫幅描繪第一代最高領袖何梅尼（左）注視著第二代最高領袖哈米尼（中）將伊朗國旗交給他的兒子、新任最高領袖穆吉塔巴。（歐新社）

接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光

2026-03-11 08:10

超人氣

更多 >
川男開700萬元飛機、花10分鐘送母回鄉 你猜成本多少？

川男開700萬元飛機、花10分鐘送母回鄉 你猜成本多少？
中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施

中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施
接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光

接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光
🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事

🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事
最大程度符合這8項條件 退休不拮据

最大程度符合這8項條件 退休不拮据