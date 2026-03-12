荷莫茲斷航 中印日韓…短期還能撐 這些國家最易受衝擊

我的頻道

編譯中心／綜合11日電
由於荷莫茲海峽關閉導致石油出口中斷，伊拉克每天減產近150萬桶；圖為伊拉克Basra一名工人日前在Rumaila油田操作閥門。(路透)
美伊開戰，位於伊朗南方、承載全球約1/5能源運輸量的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），遭伊朗革命衛隊（IRGC）警告，任何試圖通過海峽的船隻都可能遭到攻擊，目前已實質關閉。彭博稱亞洲正嚴陣以待，並分析各國應對能源供應中斷的能力指出，大型經濟體短期無原油短缺問題，而一些小型經濟體外匯存底有限，難以消化進口成本激增。

彭博指出，經濟代價正迅速成為決定這場衝突會持續多久的關鍵，因為能源短缺及價格飆升程度，將決定美方盟友及夥伴會施加多大壓力，要求美國緩和局勢。長期供應中斷可能加劇民眾對華府的不滿，特別是在亞洲各地與美國經歷數個月的關稅摩擦之後。

彭博指出，亞洲幾個最大型的經濟體短期內未面臨原油短缺問題，但從石化到半導體等關鍵產業的供氣及原料仍會面臨威脅。各國政府正在採取措施保障供應、穩定價格，並防止黑市交易和囤積行為。

中國、印度日本、南韓等主要原油進口國擁有大量儲備，或保有調整供應路線的彈性，短期內能夠吸收價格上漲。

天然氣市場則顯得較為脆弱。彭博新能源財經（BNEF）指出，印度、巴基斯坦、孟加拉、泰國、新加坡名列曝險程度最高國家，這些國家從卡達進口的液化天然氣（LNG）占比高。

南亞國家正在限制工業用氣，優先保障城市用氣和化肥供應；泰國可能會依靠增加國內產量，以及提升從緬甸透過管線進口的天然氣量；新加坡預計將積極競購現貨以彌補缺口。

日本方面，日本90%以上的原油從中東進口。荷莫茲海峽斷航，日本曝險程度高於其他進口國。

日本擁有龐大的石油儲備，據估計可滿足200多天的消費需求，但迄今為止政府選擇暫不動用。此次危機已使日本電力價格回升至2022年能源危機時的水準，且BNEF估計，價格可能上漲24%，給經濟帶來額外壓力。

印度方面，印度近9成原油依賴進口，其中大約一半來自中東，其儲備可維持8周左右，而且從俄羅斯進口的原油也增加。

印度目前沒計畫動用戰略儲備或限制燃料出口。但印度的LPG庫存僅能維持30天左右，且替代供應有限。政府已上調LPG價格，動用緊急權力提升產量，並且削減對工業用氣供應，優先滿足家戶需求。

南韓方面，南韓71.5%原油和約20%的LNG仰賴中東。與日本類似，南韓的戰略石油儲備量相當於200多天的消費量。

彭博經濟研究（Bloomberg Economics）估計，能源價格衝擊預期會使今年通膨率提高0.4%。政府已宣布透過波斯灣以外的一個港口，緊急進口阿拉伯聯合大公國石油，並準備應急措施來穩定國內市場，包括釋出戰略石油儲備、實施燃料價格上限等。

彭博指出，較小型經濟體， 如孟加拉、巴基斯坦、菲律賓等的政策空間更為受限。一些國家因外匯存底有限，又受到國際貨幣基金（IMF）計畫制約，在在約束它們吸收進口成本激增的能力。

彭博於文末指出，如果亞洲能源供應中斷成真並持續下去，其影響範疇將超越經濟，各國政府面臨的政治風險會上升，與華府的關係也會趨於緊張。

