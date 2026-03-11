我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不用大空間 8種微型綠蔬好種又營養豐富

對抗腦癌半年離世 美搖滾天團主唱享年60歲

川普打伊朗6天燒掉113億元還沒算前置成本 實際開支恐更高

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
五角大廈官員11日向國會簡報表示，美軍對伊朗作戰前6天的整體成本已超過113億美元。(路透)
五角大廈官員11日向國會簡報表示，美軍對伊朗作戰前6天的整體成本已超過113億美元。(路透)

紐約時報報導，美軍2月28日對伊朗展開代號「史詩怒火」行動，6天內耗費逾113億美元。這是國會目前收到最完整的戰費估算，但當中並未納入其他行動相關成本，包括首波空襲前軍備與人員部署等前置成本，首周總開支料將進一步攀升。

根據3名知情人士透露，五角大廈官員11日在國會山莊向議員進行閉門簡報，說明美軍對伊朗作戰前6天的整體成本估算，金額已超過113億美元。這是目前國會收到涵蓋範圍最完整的一次戰費說明。美官員先前曾透露，軍方在戰爭頭2天耗費約56億美元彈藥。

這筆金額及彈藥消耗速度均遠高於先前對外披露的水準。華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）曾估計，這次行動最初100小時的成本為37億美元，平均每日8億9140萬美元。

川普政府先前曾表示，將向國會提出追加行動預算請求，但目前看來此事暫時降溫。參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）11日表示，預期3月不會收到追加預算請求。

根據紐時，美軍首波空襲使用包括AGM-154滑翔炸彈，單價可能介於57.8萬美元至83.6萬美元；美國海軍近20年前採購3000枚AGM-154。此後，美軍表示將改用成本低得多的炸彈，例如聯合直接攻擊彈藥（JDAM）。其中最小型彈頭的成本約為1000美元，導引套件約為3.8萬美元。

美媒也曾報導，另據官方公布資訊，目前美軍在伊朗戰爭中已耗損3架F-15戰機，專家估計每架造價約1億美元，推估總額約3億美元；且已有共7名美軍士兵陣亡。

世報陪您半世紀

川普 伊朗

上一則

川普想抽身？伊朗開停戰三條件 傳話要美國保證這件事

下一則

穆吉塔巴受傷無礙大局 衛報：伊朗戰爭機器已上「自駕」軌道

延伸閱讀

最高領袖遭斬首仍未癱瘓 紐時：伊朗調整戰術專打美軍弱點

最高領袖遭斬首仍未癱瘓 紐時：伊朗調整戰術專打美軍弱點
港媒：美軍依賴中國稀土 北京在川普訪中前握談判籌碼

港媒：美軍依賴中國稀土 北京在川普訪中前握談判籌碼
川普伊朗戰爭成本曝 2天燒逾56億元、掉3架F-15加7美軍陣亡

川普伊朗戰爭成本曝 2天燒逾56億元、掉3架F-15加7美軍陣亡
風水輪流轉？紐時曝美國為1事向烏克蘭求救 澤倫斯基對川普有牌了

風水輪流轉？紐時曝美國為1事向烏克蘭求救 澤倫斯基對川普有牌了

熱門新聞

CNN分析最新衛星影像指出，伊朗正試圖透過摧毀阿拉伯半島多處關鍵軍事基地的薩德系統雷達，以削弱當地防空能力。資料照片。（路透）

伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀

2026-03-06 07:10
美國和以色列3日發動空襲，炸毀伊朗德黑蘭一個警察局。 路透

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

2026-03-07 10:28
專家分析認為，美伊戰事已造就兩個贏家，美國不在其中。圖為德黑蘭3月2日遭空襲後濃煙升起。(美聯社)

華郵專欄：伊朗戰爭兩個贏家曝光 美國不在其中

2026-03-10 00:02
伊朗首都德黑蘭一處石油儲存設施7日晚遭到攻擊，現場火光沖天，濃煙滾滾。 （美聯社）

美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼

2026-03-09 14:30
川普總統9日抵達佛州多拉爾的川普國家多拉爾邁阿密度假村，準備出席記者會。(美聯社)

川普稱戰爭可能很快結束仍揚言「進一步行動」 伊朗反應曝光

2026-03-09 21:04
伊朗一名男子10日騎著摩托車經過德黑蘭市中心瓦萊亞斯爾廣場，巨型橫幅描繪第一代最高領袖何梅尼（左）注視著第二代最高領袖哈米尼（中）將伊朗國旗交給他的兒子、新任最高領袖穆吉塔巴。（歐新社）

接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光

2026-03-11 08:10

超人氣

更多 >
川男開700萬元飛機、花10分鐘送母回鄉 你猜成本多少？

川男開700萬元飛機、花10分鐘送母回鄉 你猜成本多少？
中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施

中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施
接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光

接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光
🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事

🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事
最大程度符合這8項條件 退休不拮据

最大程度符合這8項條件 退休不拮据