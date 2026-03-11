我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經典賽／義大利9：1淘汰墨登分組一 把美國帶進8強

不超過3美元 麥當勞擬4月推新折扣

川普想抽身？伊朗開停戰三條件 傳話要美國保證這件事

編譯周辰陽／即時報導
一名伊朗民眾11日在德黑蘭舉行的集體葬禮上，手持新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼的海報。(歐新社)
一名伊朗民眾11日在德黑蘭舉行的集體葬禮上，手持新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼的海報。(歐新社)

彭博資訊11日報導，多名知情官員透露，伊朗已透過區域中間人表示，若要達成停火，美國必須保證，美方與以色列未來都不會再對伊朗發動攻擊。

知情人士表示，伊朗特別擔心，一旦目前這場戰爭結束，以色列可能再次發動攻擊。歐洲與中東國家目前正協助促成祕密溝通。不過，目前尚不清楚美國是否願意向伊朗作出這樣的承諾，以及是否有能力要求以色列作出同樣的保證。

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）稍晚表示，結束戰爭的唯一方式是「承認伊朗的合法權利、支付賠償，以及對未來侵略提供堅定的國際保證」。他說，已將這一訊息傳達給「俄羅斯與巴基斯坦的領導人」。

一名白宮資深官員被問及此事時表示，對伊朗的軍事行動仍在持續、沒有放緩，並引用美國總統川普的說法指出，伊朗可能出現的新領導人已表示希望對話，最終也會與美方對談。

彭博資訊指出，美國與以色列對戰爭目標的說法不一。兩國最初暗示希望推動政權更迭，但伊朗在最高領袖哈米尼被擊斃後仍立場強硬，並在軍事上展現韌性，且透過選擇哈米尼強硬派兒子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）接班，展現對抗姿態。

華府與特拉維夫此後表示，可能接受比推翻伊朗伊斯蘭共和國政權更低的目標，包括摧毀伊朗的飛彈計畫與海軍力量。

世報陪您半世紀

華府 白宮 川普

上一則

美戰斧飛彈攻擊伊朗小學175死 傳用過時情報鎖定目標釀大錯

延伸閱讀

打伊朗的「選擇之戰」 川普要負全責

打伊朗的「選擇之戰」 川普要負全責
油價與民調壓力升高 WSJ：川普顧問私下勸他設法從伊朗戰爭抽身

油價與民調壓力升高 WSJ：川普顧問私下勸他設法從伊朗戰爭抽身
如何結束？華郵：以色列內部現疑慮 提停火「下台階」

如何結束？華郵：以色列內部現疑慮 提停火「下台階」
川普稱伊朗戰爭「很快結束」 通話普亭談中東情勢

川普稱伊朗戰爭「很快結束」 通話普亭談中東情勢

熱門新聞

CNN分析最新衛星影像指出，伊朗正試圖透過摧毀阿拉伯半島多處關鍵軍事基地的薩德系統雷達，以削弱當地防空能力。資料照片。（路透）

伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀

2026-03-06 07:10
美國和以色列3日發動空襲，炸毀伊朗德黑蘭一個警察局。 路透

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

2026-03-07 10:28
專家分析認為，美伊戰事已造就兩個贏家，美國不在其中。圖為德黑蘭3月2日遭空襲後濃煙升起。(美聯社)

華郵專欄：伊朗戰爭兩個贏家曝光 美國不在其中

2026-03-10 00:02
伊朗首都德黑蘭一處石油儲存設施7日晚遭到攻擊，現場火光沖天，濃煙滾滾。 （美聯社）

美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼

2026-03-09 14:30
川普總統9日抵達佛州多拉爾的川普國家多拉爾邁阿密度假村，準備出席記者會。(美聯社)

川普稱戰爭可能很快結束仍揚言「進一步行動」 伊朗反應曝光

2026-03-09 21:04
伊朗一名男子10日騎著摩托車經過德黑蘭市中心瓦萊亞斯爾廣場，巨型橫幅描繪第一代最高領袖何梅尼（左）注視著第二代最高領袖哈米尼（中）將伊朗國旗交給他的兒子、新任最高領袖穆吉塔巴。（歐新社）

接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光

2026-03-11 08:10

超人氣

更多 >
接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光

接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光
川男開700萬元飛機、花10分鐘送母回鄉 你猜成本多少？

川男開700萬元飛機、花10分鐘送母回鄉 你猜成本多少？
🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事

🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事
中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施

中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施
最大程度符合這8項條件 退休不拮据

最大程度符合這8項條件 退休不拮据