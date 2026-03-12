中東戰火教訓 范德賴恩：歐洲放棄核能 戰略錯誤

法國總統馬克宏(左起)、歐盟執委會主席范德賴恩與國際原子能總署署長葛羅西10日在巴黎參加核能峰會。(路透)

歐盟 執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)10日在法國巴黎附近召開的核能峰會開場時說，近日的伊朗戰爭顯示，歐洲放棄可靠、價格合理且低碳排的核能是「戰略錯誤」。

范德賴恩說，這次伊朗戰事明顯點出歐洲依賴化石燃料進口的弱點，「在化石燃料上，我們完全依賴昂貴且高度波動的進口。這正使我們相對其他區域處於結構上的劣勢」。她說，在1990年，歐洲三分之一電力來自核能，如今該比率僅接近15%。

范德賴恩並在該峰會宣布設立規模兩億歐元的基金，用於歐洲核能創新。她說，目標是要在2023年時，於歐盟各地推行小型模組化反應爐(SMR)，並協調成員國之間的法規。

德國之聲等外媒10日報導，與發電量約為一萬ＭＷ(千瓩)的傳統反應爐不同，SMR發電量約300ＭＷ，但由於可在工廠大規模生產，價格更實惠且生產速度更快。

歐盟執委會10日也發布文件，提出一系列能源策略方針，包括對SMR未來發展設定願景，希望能在2030年代初期交付，並支持追求該技術的歐盟成員國完成部署，認為SMR可減少對化石燃料依賴，加強歐盟能源安全和自主權。

范德賴恩11日又在法國東北大城史特拉斯堡的歐洲議會辯論向議員指稱，天然氣價格已漲50%，石油價格則漲27%，伊朗衝突僅10天就使歐洲納稅人額外花費30億歐元(約34.7億美元)用於化石燃料進口， 「這就是我們依賴的代價」。

范德賴恩說，在當前危機，有人主張歐洲應放棄長期戰略、甚至重新依賴俄羅斯 的化石燃料，但這將是個戰略大錯，「這將使我們更依賴、更脆弱、更虛弱」。

范德賴恩曾任德國防長等職。2011年日本311強震引發福島核災後，德國是逐步縮減核電的國家之一，法國持續接納核電技術，如今核電占法國發電量三分之二以上。

法國總統馬克宏在上述峰會說，核能是兼顧能源主權與脫碳的關鍵，「我們可從當前地緣政治環境看到這點：當我們太依賴化石燃料等碳氫化合物，這可能變成施壓、甚至是破壞穩定的工具」。

近年，法國大部分天然鈾來自哈薩克、澳洲，以及非洲納米比亞和政治動盪的尼日。根據歐洲核能單位「原子聯營組織」的最近期數據，2024年，加拿大提供歐盟34%的天然鈾，其次是哈薩克提供24%、俄羅斯提供約15%。