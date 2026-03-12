伊朗除炸油田 銀行、金融機構也成目標 全球經濟堪憂

伊朗襲擊商船、中東空中交通樞紐杜拜機場、石油設施等，進一步加劇全球能源危機。圖為伊朗無人機襲擊杜拜後，現場升起濃煙。(美聯社)

伊朗 反擊美國與以色列 的聯合軍事行動，除發射導彈及無人機，另一個就是封鎖荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)，襲擊商船、中東空中交通樞紐杜拜機場、石油設施等，進一步加劇全球能源危機。此外，德黑蘭警告襲擊目標會擴大至中東地區的銀行和金融機構，經濟堪憂甚至引起金融動盪。

綜合美聯社、彭博社等報導，伊朗實際已切斷荷莫茲海峽的貨物運輸，同時也襲擊了海灣阿拉伯國家的油田和煉油廠，意圖透過造成全球經濟損失來迫使美國和以色列停止空襲，任何一方誰能堅持到最後就是勝利。

報導指出，伊朗最少兩架無人機11日襲擊了杜拜機場附近區域，最少四人受傷，不過這個全球最繁忙的機場，仍有部分航班繼續運行。

阿曼新聞社報導，歷經伊朗多日攻擊後，消防員11日在薩拉拉港（Port of Salalah）努力撲滅燃料儲存槽發生的大火。

聯合國安理會11日投票通過一項決議，要求伊朗停止對其海灣鄰國的「嚴重攻擊」。

巴林駐聯合國大使艾洛維伊（Jamal Alrowaiei）說：「國際社會堅決反對伊朗對主權國家的這些攻擊。這些行動正在威脅各國人民的穩定。」這項決議以13票對0票通過，顯示出在伊朗對以色列和美國的攻擊作出強烈回應之際，其處境日益孤立。伊朗的兩個盟友中國與俄羅斯選擇棄權。

另外泰國海軍證實，停靠在阿曼海岸附近的泰國Mayuree Naree號散裝貨船，11日亦遭伊朗炮彈擊中起火。阿曼海軍救起其中20人，另外三人仍然失蹤。

自2月28日美以襲擊伊朗以來，伊朗最少發動17起針對船隻的襲擊事件，根據兩家全球追蹤機構統計，其中12起涉及荷莫茲海峽及周邊海域船隻遇襲事件獲得確認。國際海事組織指最少七名海員喪生。

儘管伊朗實際封鎖了荷莫茲海峽，但消息指一些與伊朗有關的油輪仍在繼續通過該海峽，展開所謂的「暗航」，即它們沒有開啟顯示位置的追蹤器。

大宗商品追蹤公司Kpler表示，伊朗位於阿曼灣的賈斯克石油碼頭(Jask Oil Terminal)恢復原油出口，據報一艘油輪 7日在賈斯克裝載了約200萬桶原油，但目的地未明。