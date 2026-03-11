我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經典賽／義大利9：1淘汰墨登分組一 把美國帶進8強

不超過3美元 麥當勞擬4月推新折扣

美戰斧飛彈攻擊伊朗小學175死 傳用過時情報鎖定目標釀大錯

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
影片截圖顯示，美國的戰斧飛彈（紅圈）2月28日似乎擊中伊朗霍爾木茲甘省米納布市沙賈拉．塔伊耶貝女子小學附近。(路透)
影片截圖顯示，美國的戰斧飛彈（紅圈）2月28日似乎擊中伊朗霍爾木茲甘省米納布市沙賈拉．塔伊耶貝女子小學附近。(路透)

美國與以色列2月28日開始轟炸伊朗，沙賈拉．塔伊耶貝（Shajarah Tayyebeh）小學遭戰斧飛彈擊中。當地官員表示，至少175人死亡，其中大多數是兒童。紐約時報11日報導，美方官員與其他知情人士透露，一項仍在進行中的軍事調查已判定，美國需對這起致命攻擊負責。

初步調查發現，這起事件是美軍目標鎖定錯誤所致。當時美軍正在攻擊一處相鄰的伊朗基地，而這所小學的校舍過去曾是該基地的一部分。

知情人士表示，美國中央司令部（U.S. Central Command）的軍官在制定此次攻擊的目標座標時，使用國防情報局（Defense Intelligence Agency）提供的過時資料。官員強調，這些發現仍屬初步結果，至於為何過時資訊未被再次核查，仍存在重要且尚未解答的問題。

由於在這場衝突中只有美方使用戰斧飛彈，因此整體結論大致早在意料之中。但這一事件仍為美國在伊朗的軍事行動投下陰影。攻擊一所滿是兒童的學校，勢必將被記錄為近幾十年來最具毀滅性的單一軍事錯誤之一。

聽取過調查簡報的人士表示，關於為何使用過時資訊，以及究竟是誰未能驗證相關資料，仍有許多問題尚待回答。不過，這一錯誤並未讓現任與前任官員感到意外。

另根據華盛頓郵報報導，目前仍不清楚該建築為何遭到攻擊，但一名知情人士表示，這棟建築曾被識別為一間工廠，並被批准列為打擊目標。另一名知情人士則指出，同一區域內還有一處武器庫目標，但不清楚美國究竟是誤擊學校，還是因情報錯誤誤以為該建築就是武器庫。

第三名知情人士說：「最初為何會把這棟建築列入目標清單，曾出現一些混亂。」但他未進一步說明，並以軍方仍在進行調查為由拒絕詳談。以色列則表示未參與此次打擊；兩名以方官員也告訴華郵，這個特定目標在行動前並未與以色列國防軍交叉驗證或討論。

美國總統川普試圖推卸此次打擊責任，也已使調查更加複雜，讓看過調查結果並確認美方負有責任的官員感到不安。紐約時報指出，消息人士因調查仍在進行且涉及敏感內容，以及川普曾一度聲稱此次攻擊應由伊朗而非美國負責，因此要求匿名。

川普11日離開白宮，前往俄亥俄州與肯塔基州宣傳經濟政策時被問及此事，他回答說：「我不知道這件事。」白宮發言人李維特則在聲明中表示，正如紐約時報自身報導所指，相關調查仍在進行中。

世報陪您半世紀

川普 伊朗 以色列

上一則

巴黎最老牌米其林三星餐廳慘遭降級 37年傳奇中斷原因曝光

下一則

川普想抽身？伊朗開停戰三條件 傳話要美國保證這件事

延伸閱讀

最高領袖遭斬首仍未癱瘓 紐時：伊朗調整戰術專打美軍弱點

最高領袖遭斬首仍未癱瘓 紐時：伊朗調整戰術專打美軍弱點
美以擬派特戰部隊奪伊朗地下濃縮鈾？美官員：恐須大批地面部隊

美以擬派特戰部隊奪伊朗地下濃縮鈾？美官員：恐須大批地面部隊
視頻曝光／伊朗小學165死 僅美軍持有的戰斧飛彈炸的

視頻曝光／伊朗小學165死 僅美軍持有的戰斧飛彈炸的
Axios：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼「搞什麼鬼」

Axios：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼「搞什麼鬼」

熱門新聞

CNN分析最新衛星影像指出，伊朗正試圖透過摧毀阿拉伯半島多處關鍵軍事基地的薩德系統雷達，以削弱當地防空能力。資料照片。（路透）

伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀

2026-03-06 07:10
美國和以色列3日發動空襲，炸毀伊朗德黑蘭一個警察局。 路透

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

2026-03-07 10:28
專家分析認為，美伊戰事已造就兩個贏家，美國不在其中。圖為德黑蘭3月2日遭空襲後濃煙升起。(美聯社)

華郵專欄：伊朗戰爭兩個贏家曝光 美國不在其中

2026-03-10 00:02
伊朗首都德黑蘭一處石油儲存設施7日晚遭到攻擊，現場火光沖天，濃煙滾滾。 （美聯社）

美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼

2026-03-09 14:30
川普總統9日抵達佛州多拉爾的川普國家多拉爾邁阿密度假村，準備出席記者會。(美聯社)

川普稱戰爭可能很快結束仍揚言「進一步行動」 伊朗反應曝光

2026-03-09 21:04
伊朗一名男子10日騎著摩托車經過德黑蘭市中心瓦萊亞斯爾廣場，巨型橫幅描繪第一代最高領袖何梅尼（左）注視著第二代最高領袖哈米尼（中）將伊朗國旗交給他的兒子、新任最高領袖穆吉塔巴。（歐新社）

接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光

2026-03-11 08:10

超人氣

更多 >
接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光

接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光
川男開700萬元飛機、花10分鐘送母回鄉 你猜成本多少？

川男開700萬元飛機、花10分鐘送母回鄉 你猜成本多少？
🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事

🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事
中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施

中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施
最大程度符合這8項條件 退休不拮据

最大程度符合這8項條件 退休不拮据