傳遭不明攻擊 波灣伊拉克油輪陷火海畫面曝光

伊拉克南部烏姆卡斯爾港。攝於5日，非新聞事件圖。(路透)

半島電視台報導，波斯灣兩艘運載伊拉克 燃料油的外國油輪在伊拉克領海內遭到不明來源攻擊並起火。當局雖成功撤離兩艘船上的25名船員，但火勢仍持續燃燒。

法新社引述伊拉克港口當局說法指出，其中一艘油輪在伊拉克領海內遭到不明攻擊後，至少有20名船員獲救。伊拉克港口總公司（General Company for Ports）的法爾圖西（Farhan Al-Fartousi）向伊拉克通訊社（INA）表示：「伊拉克港口人員救出了在領海內遭到攻擊的一艘外國油輪船員。」但他未進一步說明攻擊的性質。

從「X」上流傳的影片可見，一艘油輪在夜色中陷入火海。

根據當地記者在「X」的發文，一艘油輪在伊拉克南部烏姆卡斯爾港（Umm Qasr）附近發生大火。初步報導指出，火勢可能由對油輪的直接攻擊所引發。此外，另有消息稱，一艘裝有炸藥的船隻在巴士拉（Basra）附近襲擊第三艘油輪。