我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國瘋養蝦...他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元

機場安檢擠爆 這類旅客可付費走快速通道

傳遭不明攻擊 波灣伊拉克油輪陷火海畫面曝光

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
伊拉克南部烏姆卡斯爾港。攝於5日，非新聞事件圖。(路透)
伊拉克南部烏姆卡斯爾港。攝於5日，非新聞事件圖。(路透)

半島電視台報導，波斯灣兩艘運載伊拉克燃料油的外國油輪在伊拉克領海內遭到不明來源攻擊並起火。當局雖成功撤離兩艘船上的25名船員，但火勢仍持續燃燒。

▲ 影片來源：X平台＠MUSTAFA SAADOON（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

法新社引述伊拉克港口當局說法指出，其中一艘油輪在伊拉克領海內遭到不明攻擊後，至少有20名船員獲救。伊拉克港口總公司（General Company for Ports）的法爾圖西（Farhan Al-Fartousi）向伊拉克通訊社（INA）表示：「伊拉克港口人員救出了在領海內遭到攻擊的一艘外國油輪船員。」但他未進一步說明攻擊的性質。

從「X」上流傳的影片可見，一艘油輪在夜色中陷入火海。

根據當地記者在「X」的發文，一艘油輪在伊拉克南部烏姆卡斯爾港（Umm Qasr）附近發生大火。初步報導指出，火勢可能由對油輪的直接攻擊所引發。此外，另有消息稱，一艘裝有炸藥的船隻在巴士拉（Basra）附近襲擊第三艘油輪。

世報陪您半世紀

伊拉克

上一則

日公務員假不夠也要出國 環遊世界109天下場慘了

延伸閱讀

伊朗稱襲擊多處美軍基地 在荷莫茲海峽擊中2艘船

伊朗稱襲擊多處美軍基地 在荷莫茲海峽擊中2艘船
千艘船簇擁成堆 油輪在飆車 荷莫茲海峽電子戰讓訊號大亂

千艘船簇擁成堆 油輪在飆車 荷莫茲海峽電子戰讓訊號大亂
荷莫茲海峽現況曝光 過去24小時僅1油輪穿越 官員：最壞幾周恢復正常

荷莫茲海峽現況曝光 過去24小時僅1油輪穿越 官員：最壞幾周恢復正常
商船穿越荷莫茲海峽假裝中國船避攻擊 伊朗嗆「歡迎」美海軍護航

商船穿越荷莫茲海峽假裝中國船避攻擊 伊朗嗆「歡迎」美海軍護航

熱門新聞

CNN分析最新衛星影像指出，伊朗正試圖透過摧毀阿拉伯半島多處關鍵軍事基地的薩德系統雷達，以削弱當地防空能力。資料照片。（路透）

伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀

2026-03-06 07:10
美國和以色列3日發動空襲，炸毀伊朗德黑蘭一個警察局。 路透

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

2026-03-07 10:28
專家分析認為，美伊戰事已造就兩個贏家，美國不在其中。圖為德黑蘭3月2日遭空襲後濃煙升起。(美聯社)

華郵專欄：伊朗戰爭兩個贏家曝光 美國不在其中

2026-03-10 00:02
伊朗首都德黑蘭一處石油儲存設施7日晚遭到攻擊，現場火光沖天，濃煙滾滾。 （美聯社）

美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼

2026-03-09 14:30
川普總統9日抵達佛州多拉爾的川普國家多拉爾邁阿密度假村，準備出席記者會。(美聯社)

川普稱戰爭可能很快結束仍揚言「進一步行動」 伊朗反應曝光

2026-03-09 21:04
川普總統本來盤算盡可能減少美方人員傷亡與經濟衝擊，如今局勢不僅已超出川普的盤算，甚至有失控擴大的風險。圖為美國「福特號」航空母艦5日穿越蘇伊士運河，前往支援對伊朗戰事行動。(路透供圖)

美伊戰爭滿一周川普速戰速決夢碎 未來4情境發展一次看

2026-03-06 20:06

超人氣

更多 >
范斯或魯比歐？川普私下問金主挺誰進白宮「他」呼聲高

范斯或魯比歐？川普私下問金主挺誰進白宮「他」呼聲高
接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光

接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光
🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事

🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事
最大程度符合這8項條件 退休不拮据

最大程度符合這8項條件 退休不拮据
Trader Joe's發預告 大小兩款托特包近期將上架

Trader Joe's發預告 大小兩款托特包近期將上架