川普弄巧成拙？伊朗人沒起義 開始反思政權更迭代價

美要受困中東公民自行撤離 醫花62小時輾轉4大洲終返家

荷莫茲海峽連傳不明飛行物攻擊 3艘商船遭擊中、其中1艘起火

編譯周辰陽／即時報導
英國海事貿易行動辦公室11日表示，至少有3艘貨船在荷莫茲海峽一帶遭不明飛行物擊中，其中一艘起火。 示意圖。（路透資料照）
英國海事貿易行動辦公室11日表示，至少有3艘貨船在荷莫茲海峽一帶遭不明飛行物擊中，其中一艘起火。 示意圖。（路透資料照）

英國海事貿易行動辦公室（UK Maritime Trade Operations，UKMTO）11日表示，至少有3艘貨船在荷莫茲海峽一帶遭不明飛行物擊中，其中一艘起火。

根據CNN報導及UKMTO通報，其中一起事故地點位於阿曼穆桑達姆半島（Musandam Peninsula）以北約11海里的荷莫茲海峽。該貨船遭不明飛行物擊中後導致船上起火，目前已請求協助，船員正在撤離船隻。通報指出：「在當局持續調查之際，建議所有船隻通過該區域時保持警惕，並將任何可疑活動通報給UKMTO。」

阿曼海岸防衛隊（Oman's Coast Guard）11日上午接受CNN聯繫時表示，暫無立即評論。

UKMTO稍早另表示，當天稍早還有另一艘貨櫃船的船長通報，該船在阿拉伯聯合大公國外海疑似遭不明飛行物擊中並受損。目前損壞程度仍不清楚，船員正在進行調查；船長並表示，所有船員均安全，且人員已全部清點無誤。

最新通報則指出，UKMTO又接獲一宗事故報告，地點位於阿聯杜拜西北約50海里處。一艘散裝貨船的船長通報，船隻遭不明飛行物擊中。目前沒有任何環境影響的通報，船員據報均安全無恙。相關當局正在調查此事，並建議船隻通過該區域時保持警惕，將任何可疑活動通報給UKMTO。

