我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美要受困中東公民自行撤離 醫花62小時輾轉4大洲終返家

歷年最高 美關稅政策衝擊在中外企 受負面影響者近7成

川普弄巧成拙？伊朗人沒起義 開始反思政權更迭代價

編譯季晶晶／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
戰火造成伊朗逾千平民喪生、城市滿目瘡痍，不少伊朗人開始反思以外力推動政權更迭的代價。（歐新社）
戰火造成伊朗逾千平民喪生、城市滿目瘡痍，不少伊朗人開始反思以外力推動政權更迭的代價。（歐新社）

今年1月，伊朗多地爆發反政府抗議，遭到血腥鎮壓，數千人喪命。那場鎮壓之後，不少人對體制內改革絕望，認為只要能推翻伊斯蘭共和國領導層，即使由美國與以色列主導政權更迭也可以接受。但戰爭真的來臨後，他們才發現，代價遠比想像殘酷。

美以聯手空襲，不僅擊斃最高領袖哈米尼、持續轟炸軍事設施與警察據點，也多次波及民用基礎設施。德黑蘭燃料儲庫被炸後，整座城市被黑煙籠罩，爆炸接二連三，停電成了日常。官方統計，戰火已造成逾千名平民死亡、數千棟住宅受損或被毀。學校、市集、古蹟，全成了廢墟。

那些曾經憎恨現有政權的人，眼看家園破碎，心情變得很複雜。一名女性問，如果只是想「斬首」，為什麼要發動全面戰爭？她在戰爭爆發前，與許多反政權的伊朗人一樣，歡迎外國軍事介入。

一名德黑蘭社會學者觀察到，戰火讓伊朗人愈來愈擔心國家可能被摧毀，這種恐懼正催生某種民族主義情緒，類似去年以色列與伊朗為期12天衝突期間出現的「團結在國旗之下」現象。

戰事接近兩周，伊朗境內並未出現外界預期的大規模反政權動亂。民眾對戰火與破壞感到震驚，反而收斂了政治分歧。許多人對美國總統川普警告可能打擊伊朗發電設施、並暗示戰後伊朗版圖可能改變的言論感到不安，擔心最終導致國家分裂。

與此同時，伊朗政權正試圖展現穩定。哈米尼之子穆吉塔巴被指定為新任最高領袖，當局每晚動員支持者在廣場集會，街頭巡邏車透過擴音器播放宗教歌曲。政權內部一名人士表示，即使領袖身故，建立在什葉派信仰上的體制仍會延續。

對許多伊朗人而言，現在的局面比戰前更令人茫然。曾夢想政權垮台的人，如今懷疑外部軍事介入是否真能帶來改變。一名女教師坦言，現在開始盼望出現體制內的改革者：「為什麼不呢？我們最後想要的，其實只是和平與安穩。」

世報陪您半世紀

川普 哈米尼 以色列

上一則

最高領袖遭斬首仍未癱瘓 紐時：伊朗調整戰術專打美軍弱點

延伸閱讀

哈米尼次子接班 伊朗強硬派掌權拒停火 川：他撐不了多久

哈米尼次子接班 伊朗強硬派掌權拒停火 川：他撐不了多久

國安機密報告：美大規模軍事行動 伊朗反對派仍難掌權

國安機密報告：美大規模軍事行動 伊朗反對派仍難掌權
美以猛轟1周 分析：伊朗未見起義 反西方陣營幻夢一場

美以猛轟1周 分析：伊朗未見起義 反西方陣營幻夢一場
「再不停手 德黑蘭會變加薩」美以猛烈轟炸 伊朗人從歡慶變恐懼

「再不停手 德黑蘭會變加薩」美以猛烈轟炸 伊朗人從歡慶變恐懼

熱門新聞

阿聯第七大城富查伊拉工業區石油設備遇襲爆炸後陷入大火。(美聯社)

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

2026-03-03 20:59
伊朗一波波的無人機攻勢，已對美國及波斯灣盟國造成防空壓力，武器庫存快速消耗。示意圖（路透）

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈

2026-03-03 12:01
CNN分析最新衛星影像指出，伊朗正試圖透過摧毀阿拉伯半島多處關鍵軍事基地的薩德系統雷達，以削弱當地防空能力。資料照片。（路透）

伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀

2026-03-06 07:10
美國和以色列3日發動空襲，炸毀伊朗德黑蘭一個警察局。 路透

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

2026-03-07 10:28
伊朗首都德黑蘭一處石油儲存設施7日晚遭到攻擊，現場火光沖天，濃煙滾滾。 （美聯社）

美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼

2026-03-09 14:30
專家分析認為，美伊戰事已造就兩個贏家，美國不在其中。圖為德黑蘭3月2日遭空襲後濃煙升起。(美聯社)

華郵專欄：伊朗戰爭兩個贏家曝光 美國不在其中

2026-03-10 00:02

超人氣

更多 >
好市多小籠包50個9美元 華人多次回購稱「勝鼎泰豐」

好市多小籠包50個9美元 華人多次回購稱「勝鼎泰豐」
川普孫女逛洛杉磯「超市界愛馬仕」因這一舉動被批判

川普孫女逛洛杉磯「超市界愛馬仕」因這一舉動被批判
銀行家辭職改賣珍珠奶茶 事業王國年銷售逾5億

銀行家辭職改賣珍珠奶茶 事業王國年銷售逾5億
保險公司動手腳向紅藍卡增加請款 導致保費上漲10%

保險公司動手腳向紅藍卡增加請款 導致保費上漲10%
這5個州「利誘」人遷居 最優渥的價值逾2.3萬元

這5個州「利誘」人遷居 最優渥的價值逾2.3萬元