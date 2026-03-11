我的頻道

美要受困中東公民自行撤離 醫花62小時輾轉4大洲終返家

歷年最高 美關稅政策衝擊在中外企 受負面影響者近7成

最高領袖遭斬首仍未癱瘓 紐時：伊朗調整戰術專打美軍弱點

編譯周辰陽／即時報導
美國和以色列對伊朗發動空襲後，爆炸產生的濃煙升騰。(路透)
美國和以色列對伊朗發動空襲後，爆炸產生的濃煙升騰。(路透)

美國與以色列持續對伊朗進行轟炸，儘管川普政府堅稱正在贏得這場戰爭，但美國資深國防官員表示，伊朗軍方正調整戰術，並將目標鎖定在他們眼中的美國弱點：用來保護區域部隊與軍事資產的攔截飛彈與防空系統。

紐約時報報導，根據美國軍方官員與軍事專家說法，美伊衝突爆發11天來，伊朗已將攻擊目標鎖定在區域關鍵美軍防空與雷達系統。伊朗支持的民兵也開始攻擊美軍常出入的飯店，其中一支伊拉克民兵對艾比爾（Irbil）一間高級飯店發動無人機蜂群攻擊。

一名資深美軍官員表示，這顯示伊朗已掌握五角大廈在當地安排部隊入住飯店的情況。他與另外兩名官員指出，伊朗似乎已接受無法在純粹火力上與美國和以色列匹敵，但只要能撐過猛烈轟炸，仍可宣稱勝利。

在2025年的「十二天戰爭」中，美國與以色列的軍事行動嚴重消耗美國的防空攔截飛彈庫存。美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）同年12月一份報告指出，美國在那場戰爭中發射了100到250枚薩德（THAAD），約占美國國防部庫存的20%到50%，另使用了約80枚SM-3攔截彈，這幾乎占其庫存的五分之一。

約翰霍普金斯大學伊朗問題專家納斯爾（Vali R. Nasr）表示：「令人驚訝的是，他們從『十二天戰爭』中吸取並迅速落實教訓。」他指出：「他們學到，美國真正缺乏的是防禦能力，例如攔截彈、薩德飛彈與愛國者系統。」他並表示，在消耗美國攔截飛彈庫存後，伊朗仍可能保留部分發射能力，用來打擊美軍部隊、軍事資產與盟友。

美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）上將10日承認，伊朗軍方已改變戰術。凱恩在記者會上表示：「沒有任何作戰計畫能在與敵人首次接觸後仍保持不變。他們在調整，我們也是。」

儘管凱恩基於作戰安全考量，「寧可不透露哪些做法正在奏效」，但軍事專家指出，伊朗過去在發動報復性打擊前通常會給出充分警告，多半只是為了保全面子，如今情況已完全不同。

伊朗近日擊中卡達烏代德空軍基地（Al Udeid）的一套預警雷達系統，損壞一套先進預警雷達，被攻擊位置顯示，伊朗可能試圖破壞美軍的通信與協調能力。軍方官員表示，這次攻擊也意味著伊朗正試圖削弱美軍防空能力。伊朗還攻擊同樣駐有美軍的科威特阿里夫詹營（Camp Arifjan）的三座雷達罩，阿里薩勒姆空軍基地（Ali Al Salem Air Base）則至少有6棟鄰近衛星通信設施的建築或結構遭到破壞或被毀，顯示伊朗可能試圖干擾美軍的通信與協調能力。

一名國會官員表示，五角大廈上周向國會提交的一份評估顯示，伊朗對巴林美國海軍第五艦隊總部綜合設施的一次攻擊，造成約2億美元的損失。

伊朗過去所有無人機攻擊都指向以色列，但這次則向卡達、科威特、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、伊拉克與巴林的美國盟友與軍事資產發射數千架廉價的單向攻擊無人機。美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）承認，五角大廈並未預料伊朗會對鄰國做出如此猛烈的回應，但堅稱伊朗的行動正在適得其反。

凱恩指出，由於美軍猛烈的空襲行動，伊朗的飛彈與無人機攻擊近日已大幅減少，顯示美軍在降低來自伊朗的飛彈與無人機攻擊方面取得重大進展。他說，彈道飛彈攻擊相較最初已下降90%，單向攻擊無人機則下降83%，顯示防空部隊與防空系統的成效。

不過，伊朗的攻擊並未完全停止。兩名軍方官員表示，五角大廈擔心尚未完全掌握伊朗所有的飛彈發射地點；伊朗也保留了許多飛彈作為儲備，用於打擊重要戰場目標，例如美軍雷達。

官員與軍事專家表示，伊朗每天都在證明，即便最高領袖在戰爭初期遭擊殺，其作戰能力仍未完全癱瘓。他們指出，伊朗並未像一個被「斬首」的政權那樣行動。

