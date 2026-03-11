我的頻道

把斬首行動當萬靈丹？紐時：美政府誤判伊朗反擊 官員不敢直諫川普

經典賽/遭義大利8：6爆冷擊敗 美國隊出現淘汰可能

編譯周辰陽／即時報導
美以對伊朗戰爭擾亂中東石油供應，並在能源市場引發混亂。圖為9日伊拉克一處油田失火。(路透)
美國與以色列對伊朗開戰，德黑蘭視此為一場攸關生存的威脅，回應明顯比2025年6月的「十二日戰爭」更為激烈。相較之下，川普總統及他的顧問似乎從一開始就誤判伊朗的反應，導致美國官員不得不臨時調整計畫，從匆忙下令撤離大使館，到制定降低油價的政策提案。

紐約時報10日報導，當川普仍在斟酌是否對伊朗發動軍事攻擊時，能源部長萊特（Chris Wright）2月18日表示，不擔心即將爆發的戰爭會擾亂中東石油供應，並在能源市場引發混亂。當時早有警告指出，若美伊衝突再次爆發，伊朗可能透過封鎖承載全球約20%石油運輸的荷莫茲海峽發動經濟戰，但川普的其他一些顧問私下也與萊特持類似看法，對此不以為然。

近日發展顯示，川普政府嚴重誤判。由於伊朗威脅向穿越荷莫茲海峽的商業油輪開火，波斯灣的商業航運幾乎陷入停滯，油價飆升，川普政府則匆忙尋找方法，以壓制一場已導致美國汽油價格上漲的經濟危機。政府內部一些官員也對缺乏明確結束戰爭策略的情況日益悲觀，但仍小心避免直接向川普表達這種看法。

當川普聽取有關戰爭可能推高油價的風險簡報時，雖承認有此可能，卻淡化為短期問題，認為不應掩蓋斬首伊朗政權領導階層的任務。他指示能源部長萊特與財政部長貝森特研擬因應油價上漲的方案，卻直到衝突爆發48小時之後，才對外談及這些方案。其中包括由美國政府支持的政治風險保險，以及至今仍未實施的美國海軍護航行動。

川普2025年曾授權對葉門叛軍青年運動發起軍事行動，該組織在伊朗支持下曾利用飛彈與無人機攻擊，使紅海航運幾乎停擺，並造成全球經濟數十億美元損失。

自伊朗戰爭爆發以來，川普對外傳達不一致訊息，幕僚私下也對他對外說明軍事行動目標時缺乏紀律感到沮喪。相較之下，國務卿魯比歐與國防部長赫塞斯則提出一些更為有限、也更具戰術性的目標，可能在短期內為結束戰爭提供下台階。兩人目前似乎已協調對外說法，提出三項明確目標，也就是摧毀伊朗發射飛彈的能力、製造飛彈的工廠以及其海軍。

