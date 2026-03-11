波音傳與以色列簽約 提供5000枚空射導引炸彈

波音公司示意圖。(路透資料照)

知情人士10日表示，波音 公司（Boeing）與以色列 簽署一份價值2.89億美元的新合約，將提供多達5000枚新型空射導引炸彈。

路透社報導，彭博新聞（Bloomberg News）先前引述一名知情人士的話報導，這份新合約與美國及以色列目前對伊朗的空襲無關，交付計畫在36個月後開始。

波音公司拒絕置評請求。

波音研發的這種小直徑炸彈是一種導引武器，可經由以色列戰機發射，打擊64公里以外的目標。

去年，波音公司獲得五角大廈一份價值86億美元的合約，負責生產並交付以色列F-15戰機，這是兩國政府軍售的一部分。

長期以來，美國一直是以色列最大武器供應國，以色列同時也是美國在中東最親密的盟友。

川普總統上週援引緊急權限，不經國會，加速批准對以色列軍售，內容包括逾2萬枚炸彈，價值約6.5億美元。

國務院 官員另於7日表示，以色列將透過直接商業銷售模式，額外購買價值2.98億美元的關鍵軍火。

今年稍早，國務院也批准3份對以色列的擬議軍售案，總額超過65億美元，其中包括波音公司的阿帕契（Apache）直升機。