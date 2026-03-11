我的頻道

歷年最高 美關稅政策衝擊在中外企 受負面影響者近7成

港媒：美軍依賴中國稀土 北京在川普訪中前握談判籌碼

疑電子戰讓訊號大亂 荷莫茲海峽怪象 數百船群聚飆速

編譯劉忠勇／綜合10日電
荷莫茲海峽附近出現了各類型船隻群集至少十餘處的怪象。(路透)
荷莫茲海峽電子戰讓訊號大亂，附近出現了各類型船隻群集至少十餘處的怪象，這很可能是此航道周邊遭到嚴重電子干擾的跡象。而荷莫茲海峽幾乎僅剩伊朗相關船舶通行。

彭博彙整的追蹤數據中發現，有的群聚的船隻甚至超過200艘，而且其中部分船隻似乎正以每小時超過100節的速度航行。

數據顯示，9日出現了一些特殊形狀的船群，包括在阿布達比內陸附近形成的一個圓圈，在阿拉伯聯合大公國魯瓦伊斯（Ruwais）外海呈現倒「Z」字形。其他簇擁一塊的船隻則位於阿曼灣，這可能顯示船隻進入荷莫茲海峽前，正集結等待緊張局勢緩解，或是等待確認裝載日期。

這些異常的船隻排列方式顯示，船隻的導航系統受到電子干擾，導致他們在追蹤平台上顯示的位置偏離了實際所在之處。這種作法通常在地緣政治緊張局勢加劇時最為頻繁，因為軍方會採取電子戰。

這類干擾亦會扭曲船隻回報的航速。成品油輪Asprouda號9日顯示其阿聯傑貝阿里（Jebel Ali）外海以難以置信的102.2節航行，相當於時速近190公里。然而，這類油輪最大航速通常僅約16節。

根據海事情報公司Windward統計，電子干擾在衝突一開始就隨即出現，波及波斯灣超過1100艘船隻。數據顯示，3月4日當天通過荷莫茲海峽的船隻僅剩5艘，相較之下，2月26日通過了120艘次。

彭博報導，隨著中東衝突進入第二周，荷莫茲海峽實際上幾乎對所有非伊朗相關船舶關閉。過去24小時內，進入波斯灣的船隻流量呈現停滯，離開波斯灣的只有兩艘散裝貨輪，還有一艘超級油輪、一艘貨櫃船及一艘散裝貨輪等少量伊朗相關船舶。

不過，由於訊號干擾和船舶關閉應答器，目前很難即時掌握荷莫茲海峽一帶的海上交通狀況。現有追蹤數據顯示，大量船隻出現異常的位置和速度紀錄。

伊朗

311地震15年 1萬5901人死亡 有人棄返鄉 2.6萬日人仍避難

伊朗「軍費動脈」哈格島成終戰關鍵 面積僅曼哈頓1/3大小

