伊朗德黑蘭遭最猛烈空襲 居民憂「再10天恐滅城」

編譯陳韻涵／綜合報導
美以聯軍10日再對德黑蘭發起猛烈轟炸，圖為位在市區的彈坑。（路透）
美以聯軍10日再對德黑蘭發起猛烈轟炸，圖為位在市區的彈坑。（路透）

美國與以色列對伊朗的軍事行動持續升級，伊朗首都德黑蘭9日深夜至10日凌晨遭遇戰爭爆發以來最猛烈的空襲之一；居民表示，爆炸聲幾乎從四面八方傳來，軍事與平民目標都被炸，整座城市陷入恐慌。國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)警告，這兩日是轟炸伊朗最猛烈的時候，未來幾天的攻勢將會更強烈。

紐約時報報導，德黑蘭居民賈瓦德(Javad)表示，9日晚間10時到隔天凌晨，市區各處都能聽到連續轟炸聲，「他們似乎到處攻擊，民宅、學校、清真寺、醫院」，爆炸聲響從城市的各個方向傳來，讓人們難以判斷哪裡安全。

賈瓦德形容，猛烈轟炸讓這個人口接近1000萬人的城市環境急劇惡化，「空氣變得無法呼吸」。

美以聯軍10日再對德黑蘭發起猛烈轟炸。（路透）
美以聯軍10日再對德黑蘭發起猛烈轟炸。（路透）

此外，這波攻擊摧毀高壓電網，「他們接下來可能攻擊天然氣和自來水系統，酸雨落下，空汙嚴重。他們會破壞所有基礎設施，殺人不眨眼」。

賈瓦德說：「若再這樣攻擊德黑蘭10天，德黑蘭將不復存在。」

伊朗官員表示，空襲最初主要鎖定軍事與安全設施，但近幾天的攻擊範圍已明顯擴大；古城伊斯法罕(Isfahan)的文化設施遭破壞，德黑蘭居民則說，電力等關鍵基建也成目標。

美軍中央司令部強調，攻擊目標不是平民，而是軍事設施，但伊朗軍方在民用區域進行軍事活動，讓這些地點成為合法軍事目標。

轟炸持續加上當局限制媒體進入現場，實際傷亡人數與救援情況不明。

德黑蘭工程師阿里(Ali)表示，轟炸造成的恐懼因資訊封鎖而加劇，「政府發布極少訊息或警報」，大多數民眾無法上網，只能透過電話通報哪裡看見戰鬥機飛過。

美伊持續的攻勢讓部分伊朗民眾對戰爭抱持矛盾心態，阿里解釋，安全部隊1月鎮壓全國抗議行動，造成數千人死亡後，部分反政府人士甚至希望轟炸持續，以免戰爭結束後，神權政權依然存在。

阿里坦言可以理解前述人的心境，「在伊斯蘭共和國眼裡，平民的性命毫無價值，我們只是政府的人肉盾牌」。

美以聯軍9日及10日連續對伊朗首都德黑蘭多處發動猛烈轟炸，當地居民表示炸到連呼吸...
美以聯軍9日及10日連續對伊朗首都德黑蘭多處發動猛烈轟炸，當地居民表示炸到連呼吸都有困難。（歐新社）

伊朗 赫塞斯

當年高一16歲 大谷憶311大地震：樓梯扭曲 隔壁傳尖叫聲

311地震15年 1萬5901人死亡 有人棄返鄉 2.6萬日人仍避難

