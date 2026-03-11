伊朗「軍費動脈」哈格島成終戰關鍵 面積僅曼哈頓1/3大小

面積只有紐約曼哈頓三分之一的伊朗哈格島，掌握了伊朗9成石油出口，成為戰略重地，專家分析指美軍必會取下該島。左圖為該島衛星照片。（路透）

面積僅約紐約曼哈頓三分之一的哈格島(Kharg Island)位於波斯灣，距伊朗 海岸約16哩，卻控制伊朗幾乎所有原油出口。伊朗戰爭將如何收場，最終可能取決於這座小島。Axios新聞網站報導，美軍可能奪取哈格島。

華府智庫「中東研究所」(Middle East Institute)資深研究員蘇利曼(Mohammed Soliman)說，哈格島處理大約伊朗90%原油出口，摧毀小島意味著切斷伊朗軍事經費，伊朗社會維持基本運作的功能也遭斷絕。

蘇利曼說，即使只是失去哈格島短短幾周，伊朗便將同時引發安全與社會危機，屆時德黑蘭將焦頭爛額，無從選擇先處理何者。他表示，伊朗每月收入損失將以十億計數，貨幣進一步崩盤，通膨飆漲，補助系統瓦解，伊朗將受到更多壓力，而且沒有迅速止血的解套辦法。

接近川普政府的消息人士對紐約郵報說，哈格島對於戰爭結果影響重大，美國拿下小島並非「是否」發生的問題，而是「何時」發生。消息人士說，以色列國防軍(IDF)迫切希望盡快掌控哈格島，比美軍指揮官認為的必要時間點更早。

美國傾向於在奪取小島之前，現階段先持續專注摧毀伊朗的攻擊能力。等到伊朗政權喪失攻擊能力之後，奪取小島將變成跟伊朗談判時的最大籌碼。

由於伊朗受到美國嚴厲制裁，從哈格島出發的大部分石油是運往中國。

摩根大通(JPMorgan，簡稱小摩)9日在聲明中警告說，直接攻擊哈格島將造成伊朗原油出口立即停止，可能引發伊朗對荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)或區域能源基礎設施展開強烈報復。

川普第一任期國家安全會議官員烏又特(John Ullyot)說，哈格島的經濟價值可能變成川普的籌碼。

他說，美國突襲並占領哈格島將是「高風險、高回報」。他表示，如此一來伊朗政權將因極高比例的石油供應遭到排除而癱瘓，「如同委內瑞拉一樣，美國也將對伊朗石油供應掌握很大的話語權」。

烏又特說，川普深知占領伊朗本土陷阱重重，占領小島則不必派地面部隊。