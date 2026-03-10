美伊開戰牽動東亞部署？韓媒：駐韓美軍薩德及愛國者似已開始調往中東

在這張10日發布的照片中，美軍本月5日拆除南韓慶尚北道星州市一個美軍基地的薩德系統發射載具。(歐新社)

美國與伊朗戰事未歇，韓媒指出，駐韓美軍部署的部分反飛彈系統正轉移至中東。韓聯社與南韓中央日報報導，駐韓美軍的「愛國者」（PAC-3）與「薩德」（THAAD）等反導系統似乎已開始被調往中東地區。

自美國與以色列2月28日對伊朗發動空襲以來，不斷有觀察指出，駐韓美軍的反飛彈系統可能被調往中東，以取代美軍受損裝備並填補飛彈防禦缺口。專門追蹤飛機動態的網站顯示，自2月28日至3月10日，駐韓美軍共有2架C-5運輸機與11架C-17運輸機自京畿道烏山空軍基地起飛，但實際起飛的美軍運輸機數量可能不止於此。

韓聯社指出，美國在2025年6月執行對伊朗核設施的「午夜之錘」作戰前，C-17運輸機曾將駐韓美軍的2套「愛國者」反導系統運往中東。《華盛頓郵報》9日引述多名美國政府官員報導稱，美國國防部目前也正將部分「薩德」系統自韓國轉移至中東。

雖然C-17運輸機平時就會定期進出烏山基地，運送美軍武器裝備與兵力，但更大型的C-5運輸機造訪該基地則相當罕見。鑑於近日多架大型運輸機頻繁在烏山基地起降，有關方面推測，駐韓美軍「愛國者」反導系統的調動規模可能比去年更大，且部分「薩德」系統也可能一併被調往中東。

中央日報指出，美軍也正從包括印太地區在內的多個地區調集「愛國者」攔截飛彈儲備，以強化對伊朗無人機與彈道飛彈攻擊的防禦能力。不過美方官員表示，此舉並非因為中東地區武器短缺，而是為防範伊朗可能擴大報復性打擊而採取的預防性部署。

截至目前，美方調往中東的裝備仍以反飛彈系統為主。但若美伊衝突演變為地面戰，駐韓美軍所擁有的陸軍戰術彈道飛彈（ATACMS）等地面武器以及部分兵力，也可能被調往中東。2003年伊拉克戰爭期間，駐韓美軍作戰部隊曾被借調參戰，戰爭結束後並未返回南韓。

按規定，美軍若要永久調出駐韓部隊部分戰力，須與韓方協商；若屬限時調動則僅需通報即可。據報導，美軍此次調遣駐韓美軍部分戰力也是一次性的臨時措施，在向韓方通報後即可實施。

南韓政府初步研判，此次調整基本不會影響對北韓的戒備態勢。南韓總統李在明當天在青瓦台主持國務會議時表示，即使駐韓美軍部分戰力被外調，韓國對北韓的遏制戰略也不會受到嚴重影響。

不過專家指出，此類再部署仍可能對其他地區的軍事平衡產生影響。美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）研究員坎西恩表示：「薩德與愛國者飛彈使用得越多，印太地區與烏克蘭方面所需承擔的風險就可能越大。」