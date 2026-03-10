準備見好就收？川普稱伊朗「非常想談」 仍看伊朗提出的條件

我的頻道

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
川普總統9日在佛州多拉爾的川普國家多拉爾邁阿密度假村，向共和黨國會議員發表演說。(路透)
川普總統9日在佛州多拉爾的川普國家多拉爾邁阿密度假村，向共和黨國會議員發表演說。(路透)

福斯新聞10日獨家報導，川普總統表示，他「有可能」願意與伊朗對話，但是否展開談判仍取決於伊朗提出的條件。

根據路透與Mediaite轉述，川普9日晚間接受福斯新聞首席外交記者英斯特（Trey Yingst）訪問時，被問及是否可能與德黑蘭談判。川普表示，他聽說德黑蘭「非常想談」，並再次表達對伊朗新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）的不滿。他說：「我不認為他能夠在和平中生存。」

英斯特10日上午在《Fox & Friends》節目中談及這段訪問時表示，他當時直接詢問川普是否願意與伊朗領導人談判。川普回應說：「我聽說他們非常想談」，並補充表示：「有可能，取決於條件，只是有可能。」

他還說：「你知道，如果你真的仔細想想，我們其實已經不太需要再說什麼了，但這是有可能的。」

英斯特指出，德黑蘭似乎有意談判之際，正值伊朗在美國針對其海軍與飛彈能力發動的軍事行動中遭受嚴重損失。此外，川普也呼應當天稍早在記者會上的說法，表示美國在伊朗的軍事行動成果「遠遠超出預期」，並稱他對伊朗以飛彈與無人機攻擊波斯灣國家感到驚訝。

