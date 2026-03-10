我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市警員狄勒遭槍殺案開審 近百警察到庭聲援

這5個州「利誘」人遷居 最優渥的價值逾2.3萬元

美以擬派特戰部隊奪伊朗地下濃縮鈾？美官員：恐須大批地面部隊

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國空軍一架MC-130J運輸機「突擊隊員II」型2025年12月20日降落在波多黎各塞瓦的前羅斯福路海軍基地。（路透）
美國空軍一架MC-130J運輸機「突擊隊員II」型2025年12月20日降落在波多黎各塞瓦的前羅斯福路海軍基地。（路透）

美國總統川普近日宣稱，不排除派地面部隊進入伊朗。有知情人士透露，美國與以色列已討論在對伊朗戰爭後期，派小規模特種部隊進入伊朗，奪取存放在地下深處設施中的濃縮鈾庫存。不過，7名熟悉軍事規劃的現任與前任官員向CNN表示，若要回收這批高濃縮鈾，將需要相當數量的美國地面部隊，而不僅僅是小規模的特戰部隊。

美國2025年6月轟炸伊朗三處核子設施，但並未摧毀製造核武所需的所有高濃縮鈾庫存，而美國總統川普已將徹底消除伊朗核能力列為這場戰爭的目標之一。3名消息人士表示，伊朗很大一部分高濃縮鈾據信存放於伊斯法罕（Isfahan）核子設施。國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）9日也表示，伊朗約200公斤高濃縮鈾很可能仍在伊斯法罕，另有部分位於納坦茲（Natanz）核設施。

白宮與五角大廈在發稿前未回應詢問。2名消息人士指出，伊朗方面仍可接觸到伊斯法罕的鈾。美軍去年空襲之後，伊朗已花費數個月清理設施地面建築的瓦礫，以重新進入藏有鈾的地下隧道。

根據報導，單靠美軍空襲無法穿透伊斯法罕的地下隧道，主要原因是該設施不像伊朗其他核子設施一樣設有通風井，而通風井通常是地下儲存設施的弱點。消息人士指出，這促使川普政府討論是否部署美軍聯合特種作戰司令部（JSOC）的精銳部隊，並可能與以色列突擊隊協同，實際滲透隧道奪取或摧毀高濃縮鈾。

不過消息人士表示，由於伊朗軍方仍控制相關設施與周邊地區，這項任務將需要數十甚至數百名額外地面部隊，為負責尋找鈾的核心特種部隊提供支援。這些支援不僅可能包括負責維持區域安全的部隊，也包含後勤支援，因為在地下深處處理核材料本身就極具挑戰性。

一名未參與相關規劃的退役特戰軍官表示，依他的經驗，這樣的任務可能需要一支第一梯隊特種作戰單位、隨隊的專業爆炸物處理（EOD）人員，以及負責外圍警戒的部隊，可能是第75遊騎兵團（75th Ranger Regiment）或第82空降師（82nd Airborne Division），取決於任務區域規模與所需人力。

此外，任務還需要滲透與撤離平台，例如MC-130J運輸機或MH-47「契努克」（Chinook）直升機，以及在整個行動期間持續提供空中掩護。CNN指出，有跡象顯示，美國可能仍在保留各種選項。根據飛行數據與衛星影像，目前至少有6架MC-130J從英國米爾登霍爾皇家空軍基地（RAF Mildenhall）起飛，一旦需要即可更接近伊朗行動。

一名知情人士表示：「涉及的後勤與風險之高，可以說難以想像。」多名消息人士表示，如果伊朗政權沒有完全崩潰，單靠軍事力量恐怕難以消除伊朗的高濃縮鈾庫存，最終仍可能需要某種程度的外交接觸。

川普9日告訴紐約郵報，關於是否派遣部隊進入伊朗，以確保該國高濃縮鈾庫存安全，目前「尚未做」任何決定。

世報陪您半世紀

伊朗 以色列

上一則

CNN：伊朗開始在荷莫茲海峽上布水雷

延伸閱讀

派兵進伊朗確保高濃縮鈾庫存安全？ 川普：尚未做決定

派兵進伊朗確保高濃縮鈾庫存安全？ 川普：尚未做決定
Axios：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼「搞什麼鬼」

Axios：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼「搞什麼鬼」
美情報單位機密報告：伊朗去年被炸核設施 仍可取出濃縮鈾

美情報單位機密報告：伊朗去年被炸核設施 仍可取出濃縮鈾
川普考慮派地面部隊進伊朗「確保核設施」 因1事砲轟英國搶功勞

川普考慮派地面部隊進伊朗「確保核設施」 因1事砲轟英國搶功勞

熱門新聞

阿聯第七大城富查伊拉工業區石油設備遇襲爆炸後陷入大火。(美聯社)

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

2026-03-03 20:59
伊朗一波波的無人機攻勢，已對美國及波斯灣盟國造成防空壓力，武器庫存快速消耗。示意圖（路透）

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈

2026-03-03 12:01
CNN分析最新衛星影像指出，伊朗正試圖透過摧毀阿拉伯半島多處關鍵軍事基地的薩德系統雷達，以削弱當地防空能力。資料照片。（路透）

伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀

2026-03-06 07:10
美國和以色列3日發動空襲，炸毀伊朗德黑蘭一個警察局。 路透

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

2026-03-07 10:28
伊朗首都德黑蘭一處石油儲存設施7日晚遭到攻擊，現場火光沖天，濃煙滾滾。 （美聯社）

美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼

2026-03-09 14:30
伊朗首都德黑蘭市中心3日遭空襲冒出濃煙。歐新社

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

2026-03-03 10:06

超人氣

更多 >
好市多貴婦面霜清倉特價 似含金箔人參 華人搶購多瓶

好市多貴婦面霜清倉特價 似含金箔人參 華人搶購多瓶
招手成功、收入有增無減 馬年不走下坡路的4生肖

招手成功、收入有增無減 馬年不走下坡路的4生肖
今年報稅 可能碰到6個問題 教你解決方法

今年報稅 可能碰到6個問題 教你解決方法
台灣鳳梨酥誰最強？他實測6家老字號：冠軍像「把鳳梨塞進去」

台灣鳳梨酥誰最強？他實測6家老字號：冠軍像「把鳳梨塞進去」
川普稱戰爭可能很快結束仍揚言「進一步行動」 伊朗反應曝光

川普稱戰爭可能很快結束仍揚言「進一步行動」 伊朗反應曝光