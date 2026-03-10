我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市警員狄勒遭槍殺案開審 近百警察到庭聲援

這5個州「利誘」人遷居 最優渥的價值逾2.3萬元

CNN：伊朗開始在荷莫茲海峽上布水雷

記者陳熙文／華盛頓報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為3月2日船隻通過荷莫茲海峽資料照。（路透）
圖為3月2日船隻通過荷莫茲海峽資料照。（路透）

根據CNN報導，有知情人士指出，伊朗正在荷莫茲海峽上布設水雷，並稱伊朗有能力在航道上放置數百顆水雷；美國總統川普10日警告伊朗立即移除可能已經布設的水雷，否則將面臨嚴重的軍事後果；川普也表示，美軍已經擊沉10艘伊朗閒置的布雷船艇。

針對美軍向伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury），伊朗封鎖能源重要航道荷莫茲海峽報復。有報導引述知情人士指出，伊朗開始在荷莫茲海峽上布設水雷以阻礙油船通行；該報導指出，水雷布設的規模尚不嚴重，只有幾十個水雷，不過有消息指出伊朗仍保有8至9成的小型船隻和布雷船，有能力布設數百顆水雷在航道上。

伊朗革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）目前仍掌握荷莫茲海峽，並在衝突爆發之後就封鎖海峽，警告任何通行的船隻都會遭到攻擊；雖然川普日前拋出美國海軍護送油船通過海峽的選項，不過美國海軍至今尚未執行相關任務。

面對伊朗革命衛隊封鎖海峽，川普9日晚間發文威脅伊朗，指如果伊朗做出任何行為來阻擋荷莫茲海峽的石油運輸，美軍將用比現在大20倍的力量攻擊伊朗。

川普10日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上再度在發文表示，美方至今尚未收到任何伊朗部署水雷的報告，但如果伊朗放置任何水雷在荷莫茲海峽上，美國要求立即移除；川普說，假如伊朗布設水雷不移除，將面對前所未見的嚴重軍事後果。

川普說，如果伊朗願意移除可能布設的水雷，將是朝正確方向邁出的一大步。

此外，川普說，美軍正使用打擊毒品販運同樣的技術和飛彈能力來消滅企圖布設水雷的船艇；川普表示，美軍在過去幾小時內已經摧毀10艘閒置的布雷船艇。

世報陪您半世紀

川普 伊朗

上一則

英國：無計畫向中東部署航空母艦 驅逐艦近日啟航

下一則

美以擬派特戰部隊奪伊朗地下濃縮鈾？美官員：恐須大批地面部隊

延伸閱讀

美軍擬方案保荷莫茲海峽暢通 白宮：川普不怕動用軍事選項

美軍擬方案保荷莫茲海峽暢通 白宮：川普不怕動用軍事選項
以軍空襲伊朗油庫 美防長：非美軍目標

以軍空襲伊朗油庫 美防長：非美軍目標
川普稱伊朗戰爭「很快結束」 通話普亭談中東情勢

川普稱伊朗戰爭「很快結束」 通話普亭談中東情勢
避伊朗攻擊 多國船隻偽裝「中國身分」穿越荷莫茲海峽

避伊朗攻擊 多國船隻偽裝「中國身分」穿越荷莫茲海峽

熱門新聞

阿聯第七大城富查伊拉工業區石油設備遇襲爆炸後陷入大火。(美聯社)

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

2026-03-03 20:59
伊朗一波波的無人機攻勢，已對美國及波斯灣盟國造成防空壓力，武器庫存快速消耗。示意圖（路透）

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈

2026-03-03 12:01
CNN分析最新衛星影像指出，伊朗正試圖透過摧毀阿拉伯半島多處關鍵軍事基地的薩德系統雷達，以削弱當地防空能力。資料照片。（路透）

伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀

2026-03-06 07:10
美國和以色列3日發動空襲，炸毀伊朗德黑蘭一個警察局。 路透

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

2026-03-07 10:28
伊朗首都德黑蘭一處石油儲存設施7日晚遭到攻擊，現場火光沖天，濃煙滾滾。 （美聯社）

美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼

2026-03-09 14:30
伊朗首都德黑蘭市中心3日遭空襲冒出濃煙。歐新社

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

2026-03-03 10:06

超人氣

更多 >
好市多貴婦面霜清倉特價 似含金箔人參 華人搶購多瓶

好市多貴婦面霜清倉特價 似含金箔人參 華人搶購多瓶
招手成功、收入有增無減 馬年不走下坡路的4生肖

招手成功、收入有增無減 馬年不走下坡路的4生肖
今年報稅 可能碰到6個問題 教你解決方法

今年報稅 可能碰到6個問題 教你解決方法
台灣鳳梨酥誰最強？他實測6家老字號：冠軍像「把鳳梨塞進去」

台灣鳳梨酥誰最強？他實測6家老字號：冠軍像「把鳳梨塞進去」
川普稱戰爭可能很快結束仍揚言「進一步行動」 伊朗反應曝光

川普稱戰爭可能很快結束仍揚言「進一步行動」 伊朗反應曝光