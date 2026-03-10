我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗外長：與美談判已破局 飛彈攻勢「要多久就多久」

買下舊金山北灘房 被市府要求「還原」為4間公寓

避伊朗攻擊 多國船隻偽裝「中國身分」穿越荷莫茲海峽

記者陳湘瑾／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
伊朗封鎖荷莫茲海峽後，近期不少船隻通過宣稱船上為「全中國船員」，或將船東資訊改為「中國船東」，試圖藉此順利通過荷莫茲海峽。圖為3月2日船隻通過荷莫茲海峽資料照。 （路透）
伊朗封鎖荷莫茲海峽後，近期不少船隻通過宣稱船上為「全中國船員」，或將船東資訊改為「中國船東」，試圖藉此順利通過荷莫茲海峽。圖為3月2日船隻通過荷莫茲海峽資料照。 （路透）

伊朗宣布封鎖荷莫茲海峽（Hormuz Strait）後，為防遭到攻擊，據稱近期有不少船隻通過宣稱船上為「全中國船員」，或將船東資訊改為「中國船東」，試圖藉此順利通過荷莫茲海峽。

荷莫茲海峽是全球油氣運輸的關鍵通道，承載了全球四分之一的海運石油和五分之一的液化天然氣，戰爭前平均每天有138艘船隻過境荷莫茲海峽。美以2月28日對伊朗展開軍事行動後，伊朗實質上封鎖了該航道，此後至少有10艘船隻遭到攻擊。

法新社報導，航運追蹤機構Marine Traffic的最新數據顯示，戰爭期間，多艘停泊在海灣或過境荷莫茲海峽的船隻，正藉由更改其追蹤數據以展示與中國的聯繫，或是透過其他手段，企圖規避伊朗的攻擊。

Marine Traffic母公司Kpler的貿易風險分析師Ana Subasic指出，這似乎是船隻為了降低被鎖定風險而使用的預防性訊號，並不一定代表船隻真的屬於中國。

巴拿馬籍貨輪Guan Yuan Fu Xing幾天前就透過自動識別系統轉發器將目的地更改為「中國船東」（CHINA OWNER）。在過去一周，約有30艘位於海灣或過境荷莫茲海峽的船隻採取了類似的策略。

有馬紹爾群島註冊的船隻及賴比瑞亞籍的船隻，在穿越海峽時亮出與中國的關聯，一旦脫離該區域便將其移除；此外，至少有兩艘船隻發出的訊號顯示，擁有土耳其船東和船員；還有一艘船在戰爭爆發當天宣告自己為「穆斯林」（Muslim）。

其他做法還包括關閉轉發器以隱藏位置穿越荷姆茲海峽，有時是直到安全離開該區域，才重新出現在航運追蹤器上。

世報陪您半世紀

伊朗

上一則

伊朗提通過荷莫茲海峽條件 學者：僅台灣等5政治實體符合

下一則

南韓反對也沒用？李在明坦言：美軍調走愛國者 首爾擋不住

延伸閱讀

華郵：2艘伊朗貨船從珠海出港 疑載製造飛彈原料

華郵：2艘伊朗貨船從珠海出港 疑載製造飛彈原料

伊朗2艘貨船駛離中國 疑滿載飛彈燃料

伊朗2艘貨船駛離中國 疑滿載飛彈燃料
為了闖關荷莫茲海峽 一周至少10船改成「中國身分」

為了闖關荷莫茲海峽 一周至少10船改成「中國身分」
為通過荷莫茲海峽 至少10艘船隻改成「中國身分」

為通過荷莫茲海峽 至少10艘船隻改成「中國身分」

熱門新聞

阿聯第七大城富查伊拉工業區石油設備遇襲爆炸後陷入大火。(美聯社)

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

2026-03-03 20:59
伊朗一波波的無人機攻勢，已對美國及波斯灣盟國造成防空壓力，武器庫存快速消耗。示意圖（路透）

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈

2026-03-03 12:01
CNN分析最新衛星影像指出，伊朗正試圖透過摧毀阿拉伯半島多處關鍵軍事基地的薩德系統雷達，以削弱當地防空能力。資料照片。（路透）

伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀

2026-03-06 07:10
美國和以色列3日發動空襲，炸毀伊朗德黑蘭一個警察局。 路透

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

2026-03-07 10:28
伊朗首都德黑蘭市中心3日遭空襲冒出濃煙。歐新社

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

2026-03-03 10:06
3月2日在荷莫茲海峽上的船隻。（路透）

全球約10%貨櫃船因荷莫茲海峽關閉滯留 伊朗放話：敢通過就開火

2026-03-02 19:23

超人氣

更多 >
旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　

旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　
航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了

航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了
20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…

20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…
美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼

美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼
Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」

Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」