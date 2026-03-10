我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗外長：與美談判已破局 飛彈攻勢「要多久就多久」

買下舊金山北灘房 被市府要求「還原」為4間公寓

伊朗高官：準備跟美國長期抗戰 揭一招打痛世界介入

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

伊朗一名高級官員在首都德黑蘭接受CNN獨家專訪時警告，伊朗政府已準備好與美國打一場長期戰爭，並暗示願意繼續攻擊波斯灣國家，藉此說服他們出面勸告美國總統川普從衝突中退一步。

伊朗最高領袖辦公室外交政策顧問卡拉齊（Kamal Kharazi）9日受訪時排除目前進行外交談判的可能，並表示戰爭只會透過經濟痛苦而結束。

卡拉齊說：「我不認為還有任何外交空間。因為川普一直在騙人，也沒有遵守自己的承諾，我們在兩次談判中都親身經歷了這一點。就在我們進行談判時，他們卻攻擊了我們。」

他表示：「除非經濟壓力累積到足以迫使其他國家介入，以確保美國和以色列停止對伊朗的侵略，否則沒有外交空間。」此番說法暗示，波斯灣的阿拉伯國家以及其他國家需要向美國施壓，要求結束戰爭。

卡拉齊說：「這場戰爭已經對其他國家造成很大的經濟壓力，包括通膨以及能源短缺。因此，如果戰爭持續下去，這些壓力將進一步累積，其他國家也就別無選擇，只能介入。」

被問及伊朗軍方與最高領袖層級是否在未來保持一致時，卡拉齊回答：「是的，完全一致。」他說：「伊朗伊斯蘭共和國領袖的責任是統領伊朗的防衛力量，因此正如哈米尼過去所做的那樣，現在新的領導人也會這樣做。」

川普上周表示，哈米尼之子接任其父的職位對他而言「不可接受」。對此，卡拉齊回應：「那不是他該管的事。」

世報陪您半世紀

川普 伊朗 以色列

上一則

比美更快受害 歐亞這些國家更仰賴中東能源 承擔最慘苦果

下一則

伊朗外長：與美談判已破局 飛彈攻勢「要多久就多久」

延伸閱讀

川普稱伊朗戰爭「很快結束」 通話普亭談中東情勢

川普稱伊朗戰爭「很快結束」 通話普亭談中東情勢
川普稱戰爭可能很快結束仍揚言「進一步行動」 伊朗反應曝光

川普稱戰爭可能很快結束仍揚言「進一步行動」 伊朗反應曝光
專家之眼／美攻伊朗是外交戰略錯亂 或另有所圖？

專家之眼／美攻伊朗是外交戰略錯亂 或另有所圖？
川普要求伊朗無條件投降 戰爭短期恐難結束

川普要求伊朗無條件投降 戰爭短期恐難結束

熱門新聞

阿聯第七大城富查伊拉工業區石油設備遇襲爆炸後陷入大火。(美聯社)

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

2026-03-03 20:59
伊朗一波波的無人機攻勢，已對美國及波斯灣盟國造成防空壓力，武器庫存快速消耗。示意圖（路透）

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈

2026-03-03 12:01
CNN分析最新衛星影像指出，伊朗正試圖透過摧毀阿拉伯半島多處關鍵軍事基地的薩德系統雷達，以削弱當地防空能力。資料照片。（路透）

伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀

2026-03-06 07:10
美國和以色列3日發動空襲，炸毀伊朗德黑蘭一個警察局。 路透

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

2026-03-07 10:28
伊朗首都德黑蘭市中心3日遭空襲冒出濃煙。歐新社

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

2026-03-03 10:06
3月2日在荷莫茲海峽上的船隻。（路透）

全球約10%貨櫃船因荷莫茲海峽關閉滯留 伊朗放話：敢通過就開火

2026-03-02 19:23

超人氣

更多 >
旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　

旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　
航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了

航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了
20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…

20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…
美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼

美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼
Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」

Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」