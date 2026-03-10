炸毀美軍基地? AI造假衛星圖瘋傳 助長美伊戰假訊息

我的頻道

編譯中心／綜合9日電
伊朗新聞媒體發布的衛星影像顯示卡達一處美軍基地遭到破壞，畫面看似真實，其實是以人工智慧生成的假圖。（取材自Ｘ平台）
伊朗新聞媒體發布的衛星影像看似真實，畫面顯示卡達一處美軍基地遭到破壞。然而，這其實是以人工智慧(AI)生成的假圖，凸顯戰爭期間科技驅動的假訊息威脅正加速擴散。另外，美媒報導，美國攻打伊朗論述，與俄羅斯攻打烏克蘭相似。

中央社引述法新社報導，隨著生成式AI快速發展，各國政府與宣傳單位在大型衝突期間偽造逼真衛星影像的能力大增。研究人員警告，這種現象對現實世界安全構成嚴重影響。

美國與以色列對伊朗開戰之際，親伊朗政府的英文日報「德黑蘭時報」（Tehran Times）日前在X平台(前身為推特Twitter)貼出一組「前後對比」圖片，聲稱顯示美軍在卡達基地的雷達裝備「完全被摧毀」。

但研究人員指出，實際上這只是一張經AI修改的衛星影像，原圖為去年美國在巴林（Bahrain）軍事基地於谷歌地球（Google Earth）上的照片。其中細微的視覺破綻包括，在真實衛星照片與被操弄後的影像中，停放的車輛排列位置完全相同。

儘管如此，這張經過修改的照片仍在多種語言的社群媒體平台瘋傳，吸引數百萬瀏覽量，顯示用戶在充斥AI生成影像的環境中，越來越難分辨真偽。

另據紐約時報報導，美國攻打伊朗的許多論述和說法，和俄國對俄烏戰爭的說法幾乎一樣。

美國國防部長赫塞斯上周表示，美國「不是這場戰爭的發動者，但在川普總統領導下，我們會是戰爭的終結者」。

俄羅斯總統普亭2022年入侵烏克蘭後也曾說，「所謂烏克蘭戰爭不是我們發動的，我們是在努力結束它」。

普亭對新生民主國家烏克蘭發起災難性地面入侵，而美國總統川普對伊朗的戰爭，則是針對一個在街頭殺害抗議者、具有侵略性的神權政體進行精密轟炸。然而，紐時說，其中一些相似處令人不安。

上周被問及「這是否是戰爭」時，眾議院議長強生回答：「我認為這是一次行動，一次特別軍事行動。」俄國也一直避免稱入侵烏克蘭是戰爭，而是特別軍事行動。

2022年7月，普亭打了幾個月仍未能拿下烏克蘭後宣稱，「我們還沒真正動手」；川普上周也對CNN說，「我們還沒開始全力打擊他們」。

不斷變動的目標加上自我吹噓，美國在伊朗問題上的表述幾乎是向俄羅斯取經，這突顯了一場定義模糊、不設期限且寄望對方「政權更迭」帶來的風險。

伊朗新聞媒體發布的衛星影像顯示卡達一處美軍基地遭到破壞，但其實是以人工智慧生成的假圖，凸顯戰爭期間科技驅動的假訊息威脅正加速擴散；示意圖。(路透)

川普稱戰爭可能很快結束仍揚言「進一步行動」 伊朗反應曝光

AI造假衛星照片網路瘋傳 助長美伊戰爭假訊息

美伊百日消耗戰？國安局前局長揭與俄烏戰爭5大相似

俄羅斯插手伊朗戰爭 洩漏美軍情資

旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　

航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了

20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…

美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼

Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」

