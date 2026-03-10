比美更快受害 歐亞這些國家更仰賴中東能源 承擔最慘苦果

我的頻道

編譯盧思綸／綜合9日電
無人機9日拍攝的畫面顯示，位於伊拉克Zubair Mishrif, Basra油田仍在作業中。此前荷莫茲海峽航運中斷，加上美以與伊朗的衝突，地區局勢持續緊張。(路透)
無人機9日拍攝的畫面顯示，位於伊拉克Zubair Mishrif, Basra油田仍在作業中。此前荷莫茲海峽航運中斷，加上美以與伊朗的衝突，地區局勢持續緊張。(路透)

華盛頓郵報報導，美國與以色列對伊朗開戰進入第二周後，經濟衝擊正迅速擴大，且受害最深最快的並非美國，而是更仰賴中東能源與歐亞運輸線的亞洲與歐洲。分析指出，義大利、比利時、中國、印度與南韓等國首當其衝，影響已從石油與天然氣市場，擴散到航空貨運、海運物流與供應鏈，部分專家更警告，貨物積壓情況已開始出現類似新冠疫情期間的壓力。

伊朗飛彈與無人機攻擊，已擾亂全球最關鍵的商業樞紐之一，讓亞洲與歐洲之間的大量海空運輸受阻。戰區內多座國際機場關閉，包括杜拜這座全球最繁忙的機場，導致全球近20%航空貨運運能停擺，消費電子、藥品、貴金屬等貨物運輸都受到干擾。

舊金山物流公司Flexport執行長彼得森（Ryan Petersen）指出，自戰爭爆發以來，亞洲飛往歐洲的空運價格已上漲45%，漲幅是亞洲運往美國的兩倍以上，顯示歐洲與亞洲承受的壓力明顯更大。

國際貨幣基金（IMF）前首席經濟學家歐布思費爾（Maurice Obstfeld）表示，歐洲與亞洲高度依賴能源進口，地理位置又更靠近戰區，因此更容易受到伊朗戰爭外溢效應衝擊。

目前來看，義大利、比利時、中國、印度與南韓等最依賴經由荷莫茲海峽運輸油氣的經濟體，正感受到最嚴重的後果。

倫敦研究機構TS Lombard表示，卡達能源公司（QatarEnergy）的液化天然氣生產在遭伊朗攻擊後停擺，歐洲與亞洲買家恐被迫為有限的天然氣供應展開「競價戰」。

海運方面，根據船舶追蹤服務MarineTraffic，通過荷莫茲海峽的油輪流量已較戰前大減90%。Flexport表示，目前有57艘貨櫃船受困海峽內，另有數十艘船舶滯留在北部波灣，在外圍徘徊或改道至其他港口，海上塞港現象已開始向全球供應鏈擴散。

空運受到的衝擊比海運更大。DHL Global Forwarding執行長德博克（Oscar de Bok）指出，每停飛一周，航空貨運業者至少需要1.5個星期才能消化積壓貨量。瑞士物流巨頭德迅（Kuehne + Nagel）執行長保羅（Stefan Paul）也警告，東南亞與中國已開始出現貨物積壓，情況「類似新冠疫情時期」。

這場戰爭的外溢效應也開始波及農業。全球前十大尿素與無水氨肥料生產國中，有三國位於衝突區，包括沙烏地阿拉伯、卡達與伊朗。StoneX副總裁林維爾（Josh Linville）指出，上周尿素價格已上漲約25%。

相較之下，美國也並非毫髮無傷。根據美國汽車協會（AAA），美國汽油均價已從一周前每加侖2.98美元升至3.41美元，農民也面臨肥料成本上升壓力。但整體而言，歐亞市場反應更劇烈。

