我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華社知名人士、前聯邦民權委員會委員王碚逝世

與澳洲總理通話 川普：正處理伊朗女足隊政治庇護

派兵進伊朗確保高濃縮鈾庫存安全？ 川普：尚未做決定

中央社／華盛頓9日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國情報指出，伊朗可以從去年遭轟炸的福爾多地下設施取出濃縮鈾。（歐新社）
美國情報指出，伊朗可以從去年遭轟炸的福爾多地下設施取出濃縮鈾。（歐新社）

美國總統川普今天表示，關於是否派遣部隊進入伊朗，以確保該國高濃縮鈾庫存安全，目前「尚未做」任何決定。

據報美國與以色列研議派遣特種部隊進入伊朗，以確保該國高濃縮鈾庫存安全，對此，川普告訴「紐約郵報」（New York Post）：「我們尚未對此做出任何決定，目前還差得遠。」

長期以來對於伊朗核計畫的爭議，在10天前升級為軍事衝突。美國與以色列對伊朗發動空襲，伊朗則以攻擊中東各地目標作為報復。

川普上月在未提供證據的情況下宣稱，德黑蘭當局正開始重建其核計畫。川普之前曾表示，該計畫已在去年6月的美國空襲中「被徹底摧毀」。

伊朗方面則否認尋求發展核武，並強調其濃縮鈾活動完全用於民用目的。濃縮鈾可用於發電廠燃料，亦可製造核彈頭。

此外，隨著全球大型經濟體考慮協同釋出緊急石油儲備，國際油價今天回吐部分漲幅。然而，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）仍處於關閉狀態，各國對於如何保障通過這一關鍵水道的船隻安全尚未達成最終計畫。

川普在談到國際油價飆漲時，告訴紐約郵報：「我對一切早有腹案。」川普表示，「你們會非常滿意。」

伊朗戰爭影響中東原油生產和運輸，導致國際油價飆漲，川普昨天對此表示，這只是為了消除伊朗核計畫威脅所付出的「小小代價」。伊朗核威脅一旦被摧毀，油價將迅速回落。

世報陪您半世紀

川普 伊朗 以色列

上一則

英國梅林反潛直升機抵賽普勒斯 強化中東空防

下一則

克宮：普亭與川普通話 商討伊朗和烏克蘭議題

延伸閱讀

美情報單位機密報告：伊朗去年被炸核設施 仍可取出濃縮鈾

美情報單位機密報告：伊朗去年被炸核設施 仍可取出濃縮鈾
川普要求伊朗無條件投降 戰爭短期恐難結束

川普要求伊朗無條件投降 戰爭短期恐難結束
NBC：川普曾考慮派兵進入伊朗 但非外界所想的那樣

NBC：川普曾考慮派兵進入伊朗 但非外界所想的那樣
紐時：伊朗頭號目標是活著 打算把戰爭拖到川普撐不住

紐時：伊朗頭號目標是活著 打算把戰爭拖到川普撐不住

熱門新聞

阿聯第七大城富查伊拉工業區石油設備遇襲爆炸後陷入大火。(美聯社)

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

2026-03-03 20:59
伊朗一波波的無人機攻勢，已對美國及波斯灣盟國造成防空壓力，武器庫存快速消耗。示意圖（路透）

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈

2026-03-03 12:01
CNN分析最新衛星影像指出，伊朗正試圖透過摧毀阿拉伯半島多處關鍵軍事基地的薩德系統雷達，以削弱當地防空能力。資料照片。（路透）

伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀

2026-03-06 07:10
美國和以色列3日發動空襲，炸毀伊朗德黑蘭一個警察局。 路透

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

2026-03-07 10:28
伊朗首都德黑蘭市中心3日遭空襲冒出濃煙。歐新社

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

2026-03-03 10:06
3月2日在荷莫茲海峽上的船隻。（路透）

全球約10%貨櫃船因荷莫茲海峽關閉滯留 伊朗放話：敢通過就開火

2026-03-02 19:23

超人氣

更多 >
旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　

旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　
航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了

航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了
工作狂三星座如跟工作結婚 他覺醒時人生已犧牲大半

工作狂三星座如跟工作結婚 他覺醒時人生已犧牲大半
美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼

美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼
20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…

20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…