我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

與澳洲總理通話 川普：正處理伊朗女足隊政治庇護

美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼

英國梅林反潛直升機抵賽普勒斯 強化中東空防

中央社／倫敦9日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
一架「梅林」（Merlin）Mk2直升機9日下午抵達英國在賽普勒斯南部的空軍基地，將強化英國在東地中海的空中監偵與防禦能力。圖為「梅林」7日準備自英國離境。（英國海軍提供）
一架「梅林」（Merlin）Mk2直升機9日下午抵達英國在賽普勒斯南部的空軍基地，將強化英國在東地中海的空中監偵與防禦能力。圖為「梅林」7日準備自英國離境。（英國海軍提供）

英國海軍表示，一架「梅林」（Merlin）Mk2直升機今天下午抵達賽普勒斯南部的英國空軍基地，將強化英國在東地中海的空中監偵與防禦能力；機組人員和隨行工程團隊是於7日離開英國。

英國海軍指出，梅林Mk2直升機具強大雷達和作戰系統，將搭載3名人員，在飛行高度可達1.6公里的情況下，有助及早發現並預警無人機或飛彈來襲。

英國海軍現役「梅林」直升機有2種：Mk2和Mk4。Mk2主要標榜優越的反潛作戰能力，同時也可用於空中監控、巡邏、搜救等任務。

在美國和以色列2月底對伊朗發動軍事打擊之前，英國今年稍早已加強對中東地區的防衛部署，動用陸基防空、反無人機、雷達等系統，以及「颱風」（Typhoon）和F-35戰機。

近日又增派4架「颱風」戰機、一艘45型（Type 45）防空驅逐艦「龍號」（HMS Dragon）、2架具無人機打擊能力的「野貓」（Wildcat）多用途直升機等，以強化英國在區域內的自我和集體防衛能力。

另一方面，在英美就使用準則達成共識後，英國國防部7日宣布，美軍已開始使用英國軍事基地對伊朗實施「防衛性」打擊。相關部署包括近日有數架美軍轟炸機陸續進駐位於英國本土的費爾福（Fairford）空軍基地。

英國海軍今天預告，完成整備後，具強大防空能力的「龍號」將在本週趕赴東地中海。「龍號」配備先進「海毒蛇」（Sea Viper）飛彈系統，可在10秒內發射多達8枚飛彈。

配備Martlet輕型空對空多用途飛彈（LMM）的「野貓」直升機則已於6日抵達賽普勒斯；增派的「颱風」戰機則於7日飛抵卡達（Qatar）。

英國另與烏克蘭的無人機專家合作，共同協助區域盟友夥伴執行反無人機作戰。

世報陪您半世紀

以色列 無人機

上一則

哈米尼次子接班伊朗最高領袖 普亭：俄國支持不變

延伸閱讀

空襲伊朗以來首次 3架美軍B-52轟炸機飛抵英國

空襲伊朗以來首次 3架美軍B-52轟炸機飛抵英國
美增兵伊朗 第3支航母打擊群加入 美轟炸機降落英基地

美增兵伊朗 第3支航母打擊群加入 美轟炸機降落英基地
再增對伊朗戰力 美軍布希號航艦打擊群將出動、轟炸機進駐英基地

再增對伊朗戰力 美軍布希號航艦打擊群將出動、轟炸機進駐英基地
英國將增派戰機前往卡達 增援直升機明飛抵賽普勒斯

英國將增派戰機前往卡達 增援直升機明飛抵賽普勒斯

熱門新聞

阿聯第七大城富查伊拉工業區石油設備遇襲爆炸後陷入大火。(美聯社)

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

2026-03-03 20:59
伊朗一波波的無人機攻勢，已對美國及波斯灣盟國造成防空壓力，武器庫存快速消耗。示意圖（路透）

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈

2026-03-03 12:01
CNN分析最新衛星影像指出，伊朗正試圖透過摧毀阿拉伯半島多處關鍵軍事基地的薩德系統雷達，以削弱當地防空能力。資料照片。（路透）

伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀

2026-03-06 07:10
美國和以色列3日發動空襲，炸毀伊朗德黑蘭一個警察局。 路透

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

2026-03-07 10:28
伊朗首都德黑蘭市中心3日遭空襲冒出濃煙。歐新社

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

2026-03-03 10:06
3月2日在荷莫茲海峽上的船隻。（路透）

全球約10%貨櫃船因荷莫茲海峽關閉滯留 伊朗放話：敢通過就開火

2026-03-02 19:23

超人氣

更多 >
公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」

公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」
旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　

旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　
工作狂三星座如跟工作結婚 他覺醒時人生已犧牲大半

工作狂三星座如跟工作結婚 他覺醒時人生已犧牲大半
航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了

航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了
美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼

美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼