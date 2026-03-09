我的頻道

機器人陪看房 AI搶房產經紀人飯碗？

CNN：伊朗新領袖受傷藏身「不想治國只想活下去」

路透：伊朗新領導人上台 意味選擇對抗而非妥協

編譯劉忠勇／綜合外電
伊朗國營電視台公布穆吉塔巴被指派為伊朗的下一任統治者。(路透)
伊朗國營電視台公布穆吉塔巴被指派為伊朗的下一任統治者。(路透)

穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）獲選繼承父位，成為伊朗新任最高領袖，這暗示伊朗選擇了對抗而非妥協，在中東戰爭的立場不會改變。

儘管伊朗表面上反對世襲繼承，已故的領導人哈米尼多年來仍有意栽培穆吉塔巴接班，穆吉塔巴也長年深化和伊朗革命衛隊的關係；革命衛隊在國內擁有重大政治影響力，且很可能是支持他上台的主要力量。

與他父親一樣，穆吉塔巴屬於保守派。他和父親在意識形態上多方面相同，即使在戰時，仍將致力維持政策的延續性。

路透引述分析人士指出，穆吉塔巴上台，顯示伊朗領導層為了保全體制，已拒絕任何妥協的可能，並認為除了對抗、復仇、堅持到底之外，別無他途。

彭博分析師也指出，這位目前受到華府制裁的新任最高領袖，很可能傾向繼續對抗。不過，相較於父親，穆吉塔巴可能較務實，可能更有意願和美國交涉，但彭博分析師認為，他基本上仍會維持原有路線。

中東研究所（Middle East Institute）資深研究員瓦坦卡（Alex Vatanka）說：「讓穆吉塔巴接班，劇本如出一轍。」「對美國而言，發動如此大規模的行動，冒著這麼大的風險，最終卻只殺死了一個 86 歲的老人，結果卻是由他的強硬派兒子接班，這簡直是一大羞辱。」

在伊朗複雜的神權體制下，最高領袖是終極權力核心，權力涵蓋外交政策和核子計畫，並指導民選總統和議會。

得力於父親的支持，穆吉塔巴擁有廣泛且深厚的人脈，在德黑蘭各個核心權力中心皆具影響力並受人敬重。伊朗面臨內憂外患之際，就連技術官僚都視他為最高領袖的合適人選。

一位熟悉當地局勢的伊朗內部人士告訴路透，在穆吉塔巴的領導下，未來日子將更加艱難；對內控制會更嚴密，國內壓力加劇，對外姿態也會更趨強硬和敵對。

伊朗

瑞士公投挺現金入憲 73%壓倒性通過 數位支付時代仍保留紙鈔

CNN：伊朗新任領袖目前受傷藏身「不想治國只想活下去」

「敵人憎恨的人」哈米尼次子接班 凸顯伊朗強硬派仍掌大權

伊朗挑川普「無法接受」的人當最高領袖 一文認識穆吉塔巴

哈米尼次子接班伊朗最高領袖 川普：撐不了多久

哈米尼次子接班伊朗最高領袖 川普：撐不了多久

阿聯第七大城富查伊拉工業區石油設備遇襲爆炸後陷入大火。(美聯社)

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

2026-03-03 20:59
美國與以色列聯手對伊朗發動軍事行動，具新華社背景的新媒體「牛彈琴」分析，中東大戰開始，這場戰爭可能帶來三大可怕後果：對伊朗的毀滅性打擊、區域與全球安全動盪、美國恐陷入長期軍事泥潭。（新華社）

中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果

2026-03-01 06:10
伊朗一波波的無人機攻勢，已對美國及波斯灣盟國造成防空壓力，武器庫存快速消耗。示意圖（路透）

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈

2026-03-03 12:01
CNN分析最新衛星影像指出，伊朗正試圖透過摧毀阿拉伯半島多處關鍵軍事基地的薩德系統雷達，以削弱當地防空能力。資料照片。（路透）

伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀

2026-03-06 07:10
美國和以色列3日發動空襲，炸毀伊朗德黑蘭一個警察局。 路透

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

2026-03-07 10:28
伊朗首都德黑蘭市中心3日遭空襲冒出濃煙。歐新社

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

2026-03-03 10:06

