伊朗2艘貨船駛離中國 疑滿載飛彈燃料

據說一艘滿載飛彈燃料的伊朗貨輪剛駛離中國珠海高欄港。(路透)

多年來，美國一直指責中國向伊朗 提供飛彈相關技術和原料，中國一貫予以否認，並稱美國的指控誇大，辯稱其實兩國往來的貨物都是商業或軍民兩用。而華盛頓郵報分析船隻追蹤數據、衛星圖像、美國財政部紀錄發現，一家曾被美國指控為德黑蘭彈道飛彈計畫提供材料的伊朗公司，旗下兩艘貨船本周從中國珠海的高欄港出發，載滿化學品前往伊朗。

據報導，這兩艘船屬於國營的伊朗伊斯蘭共和國航運公司(Islamic Republic of Iran Shipping Lines，IRISL)，該公司受到美國、英國、歐盟制裁，美國務院稱其為「伊朗核武擴散和採購代理的首選航運公司」。「沙布迪斯號」(Shabdis)和「巴爾津號」(Barzin)可分別裝載6500個和14500個20呎貨櫃，先前就停靠在高欄港，而高欄港是高氯酸鈉等化學品的裝貨港，這正是伊朗飛彈計畫急需的固體火箭燃料關鍵前驅物；高氯酸鈉除了用於火箭推進劑和煙火外，民用用途極窄。

巴爾津號上月28日抵達高欄港，2日離港；沙布迪斯號則是4日抵達、5日離港。依包含在船隻追蹤數據中的吃水深度判斷，兩艘船皆裝滿貨物才離港。曾負責伊朗制裁工作、現任華府捍衛民主基金會(FDD)資深顧問的前美國財政部官員馬萊基(Miad Maleki)指出高欄港是華南地區最大的液態化學品儲存碼頭之一，根據從高欄港轉運化學品至伊朗的歷史紀錄、IRISL的參與，以及兩船的航行軌跡，他評估兩艘船都載有高氯酸鈉。

今年年初至今已有十幾艘其他IRISL船隻造訪高欄港，但專家表示美伊衝突爆發後，中國依舊允許任何裝載武器相關材料的船隻前往伊朗，是相當顯著的舉動。卡內基國際和平基金會資深研究員孔適海(Isaac Kardon)表示中國本可扣留這些船隻在港口，但他們沒有這樣做，「在美伊開戰、北京公開呼籲克制之際，這是個刻意的政策選擇。」

巴爾津號目前在馬來西亞附近停泊，最終目的地是班達阿巴斯港(Bandar Abbas)，預計14日抵達。沙布迪斯號則預計16日抵達查巴哈港(Chabahar)，這兩個港口都位於荷莫茲海峽，為伊朗主要海軍基地。