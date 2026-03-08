我的頻道

蕾哈娜住家遭槍擊 歹徒朝加州豪宅連開10槍 1嫌被捕

防長赫塞斯：伊朗投降的條件 由川普「設定」

伊朗挑川普「無法接受」的人當最高領袖 一文認識穆吉塔巴

編譯季晶晶／綜合外電
哈米尼次子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）由伊朗專家會議選為新任最高領袖。(路透)
哈米尼次子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）由伊朗專家會議選為新任最高領袖。(路透)

伊朗最高領袖的接班問題有了答案，但卻是上周喊著要「參與」領導人任命的川普曾表示「無法接受」的結果：在哈米尼遇襲身亡後，他現年56歲的次子、強硬派神職人員穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）已被伊朗「專家會議」選為繼任者，成為伊朗伊斯蘭共和國的新任最高領袖。

此舉讓伊朗神權體制首次出現父子相承的權力交接，外界認為這帶有某種程度的王朝化意味，與革命推翻的巴勒維王朝形成諷刺對照。

戰火中的權力繼承

哈米尼2月28日在德黑蘭住所遇襲身亡，穆吉塔巴的母親、妻子以及一名姊妹也不幸喪生。穆吉塔巴本人當時不在現場而躲過一劫。

由88名神職人員組成的專家會議迅速召開緊急會議，宣布已「壓倒性投票」選定莫吉塔巴為新任最高領袖，呼籲全國團結效忠。

穆吉塔巴在伊朗政壇以低調著稱，從未擔任公職或經過選舉洗禮，也很少公開露面或發表演說，許多伊朗人甚至未曾聽過他的聲音。但他長年來被視為體制內最具影響力的幕後人物之一，與伊斯蘭革命衛隊關係密切。

此次在國家遭受猛烈攻擊之際迅速繼位，分析人士認為，這標誌著伊朗建制派內的強硬勢力仍牢牢掌握權力，也預示著短期內政府對外達成妥協或進行談判的意願極低。

穆吉塔巴的宗教等級僅為Hojatoleslam，屬於中階神職人員，未獲Ayatollah（阿亞圖拉）頭銜。但這個情況並非全無先例，哈米尼1989年繼位時也不是阿亞圖拉，伊朗為此修法，如今很可能再為穆吉塔巴做同樣的妥協。

億萬資產與代理人

在權力繼承的背後，穆吉塔巴還有另一個不為人知的身份：根據彭博新聞的調查報告及西方情報機構的評估，他透過層層空殼公司、代理人與離岸帳戶，建立了一個從德黑蘭延伸至杜拜、倫敦與法蘭克福的複雜投資網絡，資金規模可能達數十億美元。這些資金主要來自伊朗石油銷售收益，並透過銀行帳戶與離岸公司流入西方市場。儘管美國自2019年起即對穆吉塔巴實施制裁，但這套系統仍在運作。

這張錯綜複雜的投資網絡裡，關鍵人物是現年57歲的伊朗富商安薩里（Ali Ansari）。他被指控擔任穆吉塔巴海外資產的主要代持人與關鍵代理人。英國政府去年10月以「腐敗的伊朗銀行家與商人」以及「為伊朗伊斯蘭革命衛隊提供財務支持」為由，對安薩里實施制裁。

透過安薩里及其名下或相關的諸多公司，穆吉塔巴的資產涵蓋倫敦北部有「億萬富豪街」之稱的主教大道上多棟豪宅，其中包括於2014年以3,370萬英鎊購入的一處房產。在杜拜「比佛利山莊」區擁有別墅、在法蘭克福、西班牙地中海區旅遊勝地馬略卡島等地持有高檔酒店。在法蘭克福，由希爾頓集團經營的Gravenbruch酒店為該網絡資產之一。據悉，在多倫多四季酒店私人住宅區的一套頂層公寓已於2020年以1,050萬加幣出售，巴黎的一處房產也於去年脫手。

這些交易的資金通過英國、瑞士、列支敦士登及阿聯酋的銀行帳戶流轉。

文件顯示，為與歐洲的銀行建立關係並管理資金，安薩里在2016年獲得塞浦路斯護照，儘管該國當局目前正在審查其公民資格。面對指控，安薩里透過律師強烈否認與穆吉塔巴存在任何財務或個人關係，並表示將對英國制裁提出異議。

財富曝光引發政治爭議

這些曝光的資產與伊朗官方宣傳的形象形成反差。伊朗官媒長期描繪最高領袖家族的生活簡樸虔誠，而長期的國際制裁重創伊朗經濟，國內貧困加劇、抗議頻仍，民眾對統治階層累積財富的質疑與日俱增，反建制情緒高漲。

穆吉塔巴透過安薩里的財富網絡所涉及的商業活動，包括去年倒閉的阿揚德銀行（Ayandeh Bank）。該銀行因向內部人士發放貸款與政治關係過於密切而深陷爭議，最終在2025年破產。此事在伊朗國內引發強烈批評，一些強硬派議員公開要求安薩里為銀行損失負責。

伊朗 哈米尼

上一則

伊朗專家會議：任命穆吉塔巴．哈米尼為最高領袖

下一則

伊朗戰事延燒 英相、川普通話討論中東局勢

