快訊

公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」

劉美賢談谷愛凌爭議：運動最重要的是熱愛競技

伊朗專家會議：任命穆吉塔巴．哈米尼為最高領袖

中央社／杜拜9日綜合外電報導
伊朗9日宣布最高領袖由穆吉塔巴．哈米尼（戴頭巾者）接任。（美聯社）
伊朗今天宣布，由穆吉塔巴．哈米尼接替父親哈米尼為最高領袖。這顯示德黑蘭強硬派在與美國和以色列衝突進入第10天之際，依然大權在握。

路透社報導，中階神職人員穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）與極具影響力的伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）關係密切。長期以來，伊朗統治體系內的部分人士一直視他為哈米尼（Ali Khamenei）潛在接班人。哈米尼在美國和以色列2月28日發動的攻擊中遭到擊斃。

儘管伊朗主流意識形態對於世襲繼承原則持保留態度，穆吉塔巴．哈米尼在伊斯蘭革命衛隊裡，以及在已故父親仍具影響力的政府部門中，有著強有力的支持。他在安全部隊及父親掌控的龐大商業網絡中具影響力，88名神職人員組成、負責遴選新領袖的專家會議（Assembly of Experts）投票前，就被視為熱門人選。

專家會議在德黑蘭午夜過後發布的聲明中指出：「專家會議以決定性票數，任命賽義德．穆吉塔巴．侯西尼．哈米尼阿亞圖拉（Ayatollah Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei）為伊朗伊斯蘭共和國這個神聖體制的第3任領袖。」

這一職位讓穆吉塔巴對伊朗國家大事擁有最終決定權。

穆吉塔巴的任命預料將引發美國總統川普不滿。川普今天接受美國廣播公司新聞網（ABC News）訪問，談到伊朗新領袖時表示，「他必須得到我們的批准」、「如果沒有得到我們的認可，他撐不了多久」。

以色列則於這項任命公布前揚言，獲推選的任何人都將成為攻擊目標。

伊朗 以色列

