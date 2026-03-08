國安機密報告：美大規模軍事行動 伊朗反對派仍難掌權

我的頻道

編譯俞仲慈／綜合報導
以色列7日大規模夜襲伊朗首都德黑蘭，包括麥拉貝德國際機場的周遭軍事設施，摧毀16架聖城部隊軍機。圖為以軍夜襲後，德黑蘭市區上空升起濃密黑煙。(路透)
美國國安一份機密報告顯示，無論美國對伊朗神權政府發動短期或長期軍事行動，伊朗反對派人士依然無法奪取政權，也無法達成川普總統有意推翻伊朗神權政府、完成政權更迭的目標。

華盛頓郵報(Washington Post)報導，針對國家情報委員會(National Intelligence Council，NIC)一份機密報告，三位要求匿名的知情人士證實該報告，指出即使美國對伊朗發動大規模攻擊，一舉推翻伊朗軍方和宗教機構的可能性極低，意味著美以聯手襲擊伊朗的軍事行動可能「才正要開始」，至於川普計畫「剷除」伊朗領導階層。趁機扶植他中意統治者的如意算盤恐怕落空。

知情人士透露，該報告約在美以發動軍事行動前一周完成，概述兩種權力交接可能方案：一種是針對伊朗領導人的精準斬首，另一種是針對領導層和政府機構的大範圍攻擊，不過情報部門最終得出的結論：「因應最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)遇刺身亡，伊朗的宗教或軍事機構皆會遵循既定程序，以維護政權延續性。」並研判仰賴伊朗反對派奪取政權的可能性「微乎其微」。

有鑑於NIC猶如華府18個情報機構的智庫，由資深分析師撰寫的機密報告預測伊朗體制延續，可信度無庸置疑，布魯金斯學會(Brookings Institution)副會長、伊朗問題專家馬洛尼(Suzanne Maloney)直言：「聽起來像是對伊朗體制及其多年來建立的制度和流程的一項深入評估。」

中東戰火邁入第二周，川普不但要求伊朗「無條件投降」，還放話要指派伊朗新一代領導人，遭到伊朗國會議長卡利巴夫(Mohammad-Bagher Ghalibaf)反駁並藉機嘲諷：「伊朗的命運比生命更寶貴，完全由驕傲的伊朗人民決定，而非由艾普斯坦(Jeffrey Epstein)一幫人決定。」

而且哈米尼被炸死至今，伊朗境內尚未出現大規模平民起義，政府或軍隊內部也沒有分裂，顯示其他勢力不足以與殘存的神權政府抗衡，馬洛尼指出：「即使他們無法有效地將這股力量投射到鄰國，他們也可以在國內完全掌握主導地位。」

