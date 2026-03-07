我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經典賽／張育成2局敲出陽春砲 中華隊1：0領先南韓

經典賽／台韓大戰中華隊打線出爐 陳晨威打二棒、沒有陳傑憲

哈米尼心腹嗆不投降也不停火 伊朗總統道歉又改口 波灣3國仍遇襲

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
伊朗最高國安首長拉里賈尼。(路透)
伊朗最高國安首長拉里賈尼。(路透)

紐約時報報導，美以開轟伊朗邁入第2周，伊朗實質領導的最高國安首長拉里賈尼（Ali Larijani）發表電視演說，放話伊朗既不會投降，也不會停止攻擊。伊朗總統裴澤斯基安稍早也改口，稱鄰國若不配合美國攻擊伊朗就不會被攻擊。美媒同時報導，科威特、沙烏地阿拉伯與巴林截至8日凌晨仍然持續遇襲。

哈米尼心腹、最高國家安全委員會首長拉里賈尼在電視演說中表示，伊朗決心為哈米尼之死復仇，而美國必須付出代價，「我們不會放過他們」。他強調，「伊朗人民與我們站在一起，我們的領導層是團結的，在對抗以色列與美國這件事上，沒有分裂」。

當日稍早，裴澤斯基安才發表電視演說，向無差別攻擊中東鄰國致歉，並同意暫停攻擊這些國家。不過幾小時後，遭國內強硬派抨擊的裴澤斯基安，在另一項聲明中稱伊朗並未攻擊「友好鄰國」，且完全未再提及任何道歉。

裴澤斯基安後續並澄清，他的意思是，「如果區域國家不配合美國攻擊伊朗，伊朗就不會攻擊他們」。

CNN報導，波斯灣多國通報顯示，截至8日上午仍持續遇襲。

科威特軍方表示，當地時間8日上午一波敵對無人機鎖定科威特國際機場的燃料儲存設施，隨後又指出，軍方正在科威特領空持續攔截無人機，彈片與殘骸已造成部分民用基礎設施受損。

沙烏地阿拉伯國防部也表示，8日凌晨至少攔截21架無人機；巴林內政部指控，伊朗造成米納薩爾曼港（Mina Salman seaport）一處設施起火，目前消防人員仍在現場救火。

整體情況顯示，伊朗方面雖釋出緩和訊號，但對波斯灣鄰國的攻擊並未真正停止。

世報陪您半世紀

伊朗 以色列 哈米尼

上一則

美國駐奧斯陸大使館旁驚傳爆炸巨響 挪威警方說話了

延伸閱讀

伊朗總統為何突然罕見致歉？BBC分析3種可能

伊朗總統為何突然罕見致歉？BBC分析3種可能
伊朗總統才致歉 司法總監揚言續轟鄰國

伊朗總統才致歉 司法總監揚言續轟鄰國
川普：伊朗太壞了 美國考慮再增加攻擊目標與範圍

川普：伊朗太壞了 美國考慮再增加攻擊目標與範圍
為襲擊鄰國道歉並宣布停止攻擊 伊朗總統暗示「恐是軍隊溝通不良」

為襲擊鄰國道歉並宣布停止攻擊 伊朗總統暗示「恐是軍隊溝通不良」

熱門新聞

新加坡去年總生育率下滑至0.87，再創歷史新低。 美聯社

新加坡生育率僅0.87再探底 亞洲四國都超不想生

2026-02-27 11:03
美國與以色列聯手對伊朗發動軍事行動，具新華社背景的新媒體「牛彈琴」分析，中東大戰開始，這場戰爭可能帶來三大可怕後果：對伊朗的毀滅性打擊、區域與全球安全動盪、美國恐陷入長期軍事泥潭。（新華社）

中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果

2026-03-01 06:10
阿聯第七大城富查伊拉工業區石油設備遇襲爆炸後陷入大火。(美聯社)

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

2026-03-03 20:59
伊朗一波波的無人機攻勢，已對美國及波斯灣盟國造成防空壓力，武器庫存快速消耗。示意圖（路透）

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈

2026-03-03 12:01
CNN分析最新衛星影像指出，伊朗正試圖透過摧毀阿拉伯半島多處關鍵軍事基地的薩德系統雷達，以削弱當地防空能力。資料照片。（路透）

伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀

2026-03-06 07:10
伊朗首都德黑蘭市中心3日遭空襲冒出濃煙。歐新社

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

2026-03-03 10:06

超人氣

更多 >
伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久
一夕成大戶人家？女子整理老家發現10餘張清朝地契 專家說…

一夕成大戶人家？女子整理老家發現10餘張清朝地契 專家說…

平均壽命逾90歲 加州長壽小鎮羅馬琳達 居民都有5習慣

平均壽命逾90歲 加州長壽小鎮羅馬琳達 居民都有5習慣
婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚
川普：伊朗太壞了 美國考慮再增加攻擊目標與範圍

川普：伊朗太壞了 美國考慮再增加攻擊目標與範圍