我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「甜茶」夏勒梅失言惹怒藝文界 稱芭蕾、歌劇「沒人在乎」

經典賽／史上第1次 中華隊延長10局險勝南韓隊 晉級保住一線生機

伊朗開啟「馬賽克防禦」拖鄰國下水 跟美比誰更能抗壓

編譯黃淑玲江昱蓁／綜合7日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國和以色列3日發動空襲，炸毀伊朗德黑蘭一個警察局。 （路透）
美國和以色列3日發動空襲，炸毀伊朗德黑蘭一個警察局。 （路透）

美國與以色列攻擊伊朗，「斬首」最高領袖哈米尼似乎未見顯著效果。德黑蘭當局現在已啟動「馬賽克防禦」，盡量把鄰國都拖下水，將衝突的影響極大化，押注美以兩國無法承受昂貴的持久戰；相信自己有更強的抗壓力，終能生存。

「馬賽克防禦」是一種去中心化的戰略，德黑蘭去年與以色列發生12天的戰爭後（美國亦參與其中），設計出這套戰時防禦體制。指揮權力、作戰能力分散橫跨多個地區和組織節點，而不依賴單一的中心。此外，伊朗也結合黎巴嫩真主黨與其他代理人武裝團體的行動，以削弱美以的飛彈防禦能力

一旦中心被毀，透過彼此有重疊的指揮鏈和預先做好的應變計畫，革命衛隊的戰鬥，在指揮官萬一被殺後仍可以不斷向下授權，持續運作。

這種思維化為具體作戰表現，就是向各波斯灣鄰國發射大量無人機和飛彈，製造最大混亂，耗盡該地區防禦能量、政治意志，並藉由封鎖荷莫茲海峽擾亂全球能源市場、震撼經濟。

伊朗襲擊的許多鄰國，是美國的盟友，他們在國防以及重大貿易和金融協議上，都依賴美國。德黑蘭的無人機攻勢已造成阿聯的機場完全關閉，卡達液化天然氣停產，沙烏地阿拉伯最大煉油廠停止運作。

南佛羅里達大學全球與國家安全研究所研究員馬哈茂迪安表示：「通過向鄰國施加成本、影響能源市場以及維持對以色列基礎設施的攻擊，德黑蘭希望迫使美國降級衝突。」

這樣的反抗，更是以「不對稱」戰爭消耗對方。據美方估計，伊朗自這次衝突以來，已發射超過2500個飛行物，其中絕大多數是無人機。伊朗無人機一架大約2萬美元，但攔截這些無人機的美製愛國者飛彈，一枚價值高達400萬美元。

馬哈茂迪安認為，以目前伊朗的無人機攻擊節奏，和拚命修復受損的發射設施，「至少還能再撐三到四周」。

華盛頓國際危機組織伊朗方案主任瓦埃茲說：「德黑蘭當局可能認為持續的經濟壓力、有限的彈藥庫存，以及傷亡人數增加帶來的政治代價，將使華盛頓和以色列傾向於避免長期對抗。以此觀點，時間不是中立的，時間本身就是戰場。」

世報陪您半世紀

哈米尼 無人機 以色列

上一則

美軍火調往中東 亞洲多國憂助長中國野心

延伸閱讀

整理包／伊朗戰火震撼全球 目前發展、產業影響、後續情境一次看

整理包／伊朗戰火震撼全球 目前發展、產業影響、後續情境一次看
戰事耗彈燒錢 美籌軍費補彈藥庫存、伊朗改打無人機消耗戰

戰事耗彈燒錢 美籌軍費補彈藥庫存、伊朗改打無人機消耗戰
伊朗的飛彈與無人機消耗美國攔截飛彈 「這國」成大贏家？

伊朗的飛彈與無人機消耗美國攔截飛彈 「這國」成大贏家？
未參戰卻遇襲千次 阿拉伯聯合大公國考慮反擊伊朗

未參戰卻遇襲千次 阿拉伯聯合大公國考慮反擊伊朗

熱門新聞

新加坡去年總生育率下滑至0.87，再創歷史新低。 美聯社

新加坡生育率僅0.87再探底 亞洲四國都超不想生

2026-02-27 11:03
美國與以色列聯手對伊朗發動軍事行動，具新華社背景的新媒體「牛彈琴」分析，中東大戰開始，這場戰爭可能帶來三大可怕後果：對伊朗的毀滅性打擊、區域與全球安全動盪、美國恐陷入長期軍事泥潭。（新華社）

中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果

2026-03-01 06:10
阿聯第七大城富查伊拉工業區石油設備遇襲爆炸後陷入大火。(美聯社)

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

2026-03-03 20:59
伊朗一波波的無人機攻勢，已對美國及波斯灣盟國造成防空壓力，武器庫存快速消耗。示意圖（路透）

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈

2026-03-03 12:01
CNN分析最新衛星影像指出，伊朗正試圖透過摧毀阿拉伯半島多處關鍵軍事基地的薩德系統雷達，以削弱當地防空能力。資料照片。（路透）

伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀

2026-03-06 07:10
伊朗首都德黑蘭市中心3日遭空襲冒出濃煙。歐新社

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

2026-03-03 10:06

超人氣

更多 >
劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環

劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環
伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久
台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可

台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可
一夕成大戶人家？女子整理老家發現10餘張清朝地契 專家說…

一夕成大戶人家？女子整理老家發現10餘張清朝地契 專家說…

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚