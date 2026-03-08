以軍突襲黎巴嫩小鎮41死40傷 一周逾45萬人流離失所

我的頻道

編譯中心／綜合7日電
以色列7日派遣特種部隊進入黎巴嫩東部小鎮納比奇特，與黎巴嫩人員發生武裝衝突，在當地造成至少41人死亡。（路透）
黎巴嫩衛生部表示，7日黎東部因以色列空降行動與交火造成41人死亡、40人受傷。黎媒報導，當天凌晨4架以軍直升機在貝卡谷地納比奇特地區空降，隨後與黎巴嫩真主黨爆發交火；在遭到火箭彈與重機槍攻擊後，以軍撤離。以色列稱，此行是為尋找1986年在黎巴嫩失蹤的空軍領航員阿拉德遺體，但未有發現，且以軍無人傷亡。當地居民表示，以色列特種部隊曾進入城鎮並挖掘墓園一座墳墓。

黎巴嫩官員指出，以色列近期襲擊已造成大量人員流離失所。過去一週透過政府平台登記的流離失所者約45.4萬人，其中約11萬人被安置在全國514處官方避難所。自3月2日以來，以色列對黎巴嫩的攻擊累計造成294人死亡、1023人受傷。

黎巴嫩真主黨是美以襲伊朗後首個真正發動攻勢支援伊朗的「抵抗軸心」成員。路透報導，真主黨在伊朗支持下近月重整軍備，每月預算約5000萬美元，持續補充火箭、無人機與後勤物資並建立指揮中心。自2日起，真主黨已向以色列發射數十枚火箭與無人機，作為對伊朗最高領袖哈梅內伊被殺的報復。葉門胡塞武裝稱衝突可能擴大至更多國家，但伊拉克什葉派民兵因擔憂代價過高，暫未有明顯行動。

伊朗 以色列 黎巴嫩

