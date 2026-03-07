伊朗總統為何突然罕見致歉？BBC分析3種可能

伊朗總統裴澤斯基安2月11日在德黑蘭發表演說。(新華社)

伊朗 總統裴澤斯基安7日發表電視演說，向無差別攻擊中東鄰國致歉，此舉讓許多觀察人士感到意外。BBC分析，這番道歉可能同時帶有為區域局勢降溫、替臨時領導層爭取時間，以及為自身塑造務實形象等多重考量。

國與國之間公開道歉本就極為罕見，領袖在衝突期間多半只會表達「遺憾」，或撇清責任，像裴澤斯基安這樣直接承認攻擊鄰國，措辭本身就已帶有強烈政治訊號。這是否是真正意義上的道歉，又為何是現在？

BBC分析，從眼前局勢來看，這番發言很可能與伊朗試圖防止戰火繼續外溢有關。德黑蘭若持續把周邊國家推向對立面，只會讓伊朗在區域內更加孤立。裴澤斯基安此時出面安撫鄰國，某種程度上在對外表明伊朗並不希望衝突再往更大範圍擴散。

另一種可能是，裴澤斯基安在為臨時領導層爭取時間、穩住局勢。隨著最高領袖哈米尼 遇襲身亡，德黑蘭決策核心已轉入臨時委員會，內部的分歧也隨之浮上檯面。表面上，這讓總統等文官角色有了比過去更大的發言空間，但革命衛隊與國安體系是否買帳，至今仍是未知數。

事實上，伊朗國內已有強硬派批評裴澤斯基安的說法太過軟弱。而若總統都已出面道歉，鄰國卻還持續遇襲，顯示德黑蘭內部不是溝通失靈，就是部分派系抗拒降溫。

BBC也指出，華府 可能把這番表態視為伊朗釋出讓步訊號，因為川普一再強調，唯一可接受的結果是伊朗「完全投降」。但從歷史經驗來看，單靠空襲往往難以迫使一國無條件投降，因此若將裴澤斯基安的道歉解讀為某種低頭，對華府而言，既可宣稱軍事施壓見效，又不必正式放棄要求伊朗投降的立場。

這番道歉也可能不只是對外喊話，而是裴澤斯基安試圖將自己塑造成一個相對務實的位置，指向伊朗內部新一輪政治布局的開端。現在實現停火可以穩定局勢，直到新的常任領導人出現。在未來領導權仍未明朗之際，這樣的姿態不僅能為自己爭取政治空間，也可能讓西方將他視為較有談判可能的人物。

BBC指出，佩澤斯基安的道歉留下模糊空間，可以有多種解讀：一是真心試圖緩和區域緊張局勢，二是為伊朗臨時領導層爭取時間的策略，三是德黑蘭內部政治重新定位的開端訊號。在這場既受內部權力鬥爭又受外部戰爭影響的衝突中，這三者可能同時存在。