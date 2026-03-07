我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新店開幕數百粉絲搶購 年費200元加州超市在紅什麼

艾普斯坦死前40分 獄警上網搜他 又爆神祕5千元入帳

伊朗總統才致歉 司法總監揚言續轟鄰國

中央社德黑蘭7日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
伊朗強硬派司法總監艾杰。(路透資料照)
伊朗強硬派司法總監艾杰。(路透資料照)

伊朗強硬派司法總監艾杰（Gholamhossein Mohseni Ejei）今天表示，伊朗將持續鎖定那些提供據點、供敵對勢力對伊朗發動攻擊的區域鄰國。

法新社報導，艾杰說：「伊朗武裝部隊掌握的證據顯示，區域內某些國家的地理空間，無論明裡暗裡，都被敵人利用。」

他補充說：「對這些目標的猛烈攻擊將會持續下去。」

艾杰是伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）2月28日遭美國、以色列聯手空襲身亡後，新成立的過渡領導委員會成員之一。

自戰爭爆發以來，伊朗一再鎖定其他波灣鄰國，作為報復美、以空襲的手段。儘管德黑蘭當局強調僅針對美國資產或基地下手，但若干攻擊行動曾擊中民用基礎設施。波灣多國已有13人喪生，其中7人為平民。

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）今天稍早曾就伊朗對鄰國發動攻擊表達歉意，並承諾除非鄰國領土被用於攻擊伊朗，否則伊朗將保持克制。

波灣各國則強調，他們的領土並未被用於攻擊伊朗，且在戰爭爆發前也早已表明，不允許此類攻擊發生。

即便如此，伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）表示：「只要美軍基地存在於本區域，各國就無法看到和平。」

他還說：「所有官員與人民對這個原則堅定一致。」

世報陪您半世紀

伊朗 以色列 哈米尼

上一則

安世半導體紛爭再起 中國批荷蘭破壞生產經營

下一則

俄羅斯無人機飛彈襲擊烏克蘭 哈爾科夫至少7死

延伸閱讀

為襲擊鄰國道歉並宣布停止攻擊 伊朗總統暗示「恐是軍隊溝通不良」

為襲擊鄰國道歉並宣布停止攻擊 伊朗總統暗示「恐是軍隊溝通不良」
烽火延燒多日…川普發文要求「無條件投降」 伊朗總統反嗆絕不

烽火延燒多日…川普發文要求「無條件投降」 伊朗總統反嗆絕不
川普要求伊朗無條件投降 戰爭短期恐難結束

川普要求伊朗無條件投降 戰爭短期恐難結束
無差別襲擊？中東多國平民區遭空襲 伊朗外長否認要與鄰國開戰

無差別襲擊？中東多國平民區遭空襲 伊朗外長否認要與鄰國開戰

熱門新聞

新加坡去年總生育率下滑至0.87，再創歷史新低。 美聯社

新加坡生育率僅0.87再探底 亞洲四國都超不想生

2026-02-27 11:03
美國與以色列聯手對伊朗發動軍事行動，具新華社背景的新媒體「牛彈琴」分析，中東大戰開始，這場戰爭可能帶來三大可怕後果：對伊朗的毀滅性打擊、區域與全球安全動盪、美國恐陷入長期軍事泥潭。（新華社）

中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果

2026-03-01 06:10
阿聯第七大城富查伊拉工業區石油設備遇襲爆炸後陷入大火。(美聯社)

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

2026-03-03 20:59
伊朗一波波的無人機攻勢，已對美國及波斯灣盟國造成防空壓力，武器庫存快速消耗。示意圖（路透）

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈

2026-03-03 12:01
CNN分析最新衛星影像指出，伊朗正試圖透過摧毀阿拉伯半島多處關鍵軍事基地的薩德系統雷達，以削弱當地防空能力。資料照片。（路透）

伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀

2026-03-06 07:10
伊朗首都德黑蘭市中心3日遭空襲冒出濃煙。歐新社

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

2026-03-03 10:06

超人氣

更多 >
華人夫妻自炊月花900美元 「一周採買一次」清單曝光

華人夫妻自炊月花900美元 「一周採買一次」清單曝光
艾案失蹤文件公開「川普涉性侵13歲女」 白宮回擊：她有病

艾案失蹤文件公開「川普涉性侵13歲女」 白宮回擊：她有病
「房屋維修」騙局 東灣多人上當 有人被騙45萬元

「房屋維修」騙局 東灣多人上當 有人被騙45萬元
美伊戰爭滿一周川普速戰速決夢碎 未來4情境發展一次看

美伊戰爭滿一周川普速戰速決夢碎 未來4情境發展一次看
伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久