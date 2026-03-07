為通過荷莫茲海峽 至少10艘船隻改成「中國身分」

越來越多被困商船採取「身分偽裝」的方式避險，透過更改船舶應答器信息，對外宣稱自己是中國船隻。圖為「鐵娘子號」改掛「中國所有」信號後，獲伊朗放行通過荷莫茲海峽。（取材自觀察者網）

美以空襲伊朗 引發的中東局勢動盪，正持續外溢至全球能源運輸咽喉荷莫茲海峽。戰火之下，愈來愈多被困商船開始採取「身分偽裝」的方式避險，透過更改船舶應答器信息，對外宣稱自己是中國船隻。根據海上船隻追蹤平台Marine Traffic的分析顯示，過去一周，至少10艘船隻已將目的地信號修改為「中國船東」「全員中國船員」或「船上有中國船員」。

英國金融時報報導， 勞埃德市場協會（Lloyd’s Market Association, LMA）的數據顯示，目前約有1000艘船隻困在海灣及其周邊水域，總價值約250億美元。

為避免成為目標，部分船隻還採取了另一方式，篡改GPS信號，誤導系統武器。航運衛星圖像分析平台TankerTrackers.com表示，這些船隻在航運資料平台上顯示為密集堆疊在一起。

這些更改應答器信號的船隻類型多樣，包括貨櫃船、油輪等，有的滿載貨物，有的空載。

船長負責船隻應答器信號，應答器主要用於與附近船舶通信、避免碰撞，但目的地資訊欄可輕易修改。

航運資料公司Kpler分析師賴特（Matthew Wright）表示，他們幾乎可以改任何內容，想填什麼就填什麼。船員們試圖掩蓋與特定港口、目的地或國籍的關聯，這其中帶有一定的欺騙成分。

目前，多數船隻仍滯留在海灣內。船舶追蹤資料顯示，一艘名為「鐵娘子」號（Iron Maiden）號的船隻在將船舶識別信號改為「中國所有」（China-owner）後，於4日通過了荷莫茲海峽。

除了冒用「中國身分」，少數船隻選擇了其他身分標識。6日即衝突爆發首日，一艘液化石油氣運輸船「博阿茲奇」號（Bogazici）在通過荷莫茲海峽時曾廣播稱自己是「穆斯林所有、土耳其營運」的船隻，駛離危險水域後才恢復原名。

賴特稱，這種透過更改身分避險的做法並非首次出現，最早可追溯至2023年的紅海局勢。當時葉門胡塞武裝開始襲擊商船，不少船隻就曾透過類似方式規避風險。在當前局勢下，船員們願意嘗試任何可能降低遇襲風險的辦法。

衝突爆發以來，為反擊美以的公然侵略，伊朗將海灣地區能源設施及過往海峽船隻作為打擊目標。目前，全球能源航運要道荷莫茲海峽近乎關閉，全球約五分之一的石油和液化天然氣供應因此中斷。

消息人士稱，中國與伊朗關係友好，且高度依賴中東能源供應，因此正要求伊朗方面為相關船隻開放秘密頻道。

另有中東糖業高管透露，目前仍有部分船隻能夠順利通過海峽，這些船隻要麼是中國所有的，要麼是伊朗所有的。而這或許就是眾多船隻選擇篡改身份的核心原因。