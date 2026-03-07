荷莫茲海峽陷癱瘓 科威特等產油國石油運不出 開始減產

受伊朗戰事影響，中東國家的石油運不出去，只能減產。圖為科威特的海上鑽油平台。（路透）

由於中東衝突升級，荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)這個關鍵海上樞紐陷入癱瘓、區域能源設施遭到直接打擊，能源供應因而中斷，產油國無法出口原油的情況下不得不暫時儲油在國內設施。然而隨著儲油空間即將耗盡，沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國以及最新的科威特都減產。

華爾街日報報導，航運數據公司Kpler資料顯示，沙國、阿聯的大型儲油設施正迅速填滿原油，預計兩國都將在不到三周內達到極限；科威特也出現減產跡象，儲存空間將在約12天內耗盡。知情人士表示，科威特正在討論進一步限制其生產和煉油能力，僅維持能滿足國內消費的水平，預計將在幾天內決定是否更大規模減產。本周稍早，伊拉克亦將產量削減一半以上。除了石油 ，全球三大液化天然氣生產國之一的卡達也在本周削減了產量。

荷莫茲海峽承載全球每日約五分之一的石油供應，瑞銀集團(UBS)大宗商品策略師史陶諾瓦(Giovanni Staunovo)表示，中東儲油空間有限，避免溢出的唯一辦法就是減產。海峽關閉的時間越長，損失的原油和成品油就越多，導致價格更高。沙國的拉斯塔努拉(Ras Tanura)擁有全球最大的離岸石油裝載設施，在伊朗報復行動中，該地已不止一次成為無人機襲擊的目標。沙國將更多的原油出口重新定向至紅海港口延布(Yanbu)，但也只能部分抵消海灣地區的中斷。

全球價格基準布蘭特原油已從上周的每桶72元，到6日飆升至91元以上。油價持續上漲將成為經濟成長的新阻力：消費者要多花錢加油，企業面臨營運成本上升，各國央行也可能被迫停止降息，甚至轉向緊縮政策，以防物價失去控制。

關閉油井也面臨損害儲油岩(reservoir)壓力的風險，且會產生高昂的重啟成本，因此通常被視為最後手段。根據儲油岩情況，重啟生產可能需要數天甚至數周時間。所以就算地緣政治衝突解決，史陶諾瓦表示，恢復出口後產量也不會在當天就全部恢復。