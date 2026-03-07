啟動伊朗地面作戰？第82空降師精銳傘兵取消演習 可能派往中東

我的頻道

編譯廖振堯／綜合報導
經常為美國軍事行動打先鋒的第82空降師最近取消重要演習，引發猜測可能該師要派往中東。圖為駐在北卡州的82空降師部隊進行跳傘演習。(美聯社)
經常為美國軍事行動打先鋒的第82空降師最近取消重要演習，引發猜測可能該師要派往中東。圖為駐在北卡州的82空降師部隊進行跳傘演習。(美聯社)

官員透露，第82空降師一支精銳傘兵部隊的重大演習近日突然取消，引發猜測認為隨著美國與伊朗衝突擴大，專精地面作戰及多項任務的士兵可能會被派往中東，打破目前僅以空襲和海軍組成的攻勢。

華盛頓郵報報導，位於北卡羅萊納州布拉格堡(Fort Bragg)的第82空降師擁有一支約四、五千人的旅級戰鬥部隊「即時反應部隊」(Immediate Response Force)，可在18小時通知內部署，執行包括奪取機場等關鍵基礎設施、增援美國大使館、支援緊急撤離等任務。

第82空降師的其他士兵近日在路易斯安納州繼續訓練，不過外界預期該師的即時反應部隊可能隨時受命出動，因為該部隊突被告知留在北卡羅萊納州，而非前往路易斯安納州的波爾克堡(Fort Polk)參加訓練演習，況且第82空降師在過去衝突中亦占重要地位。

官員表示截至6日尚未發布部署命令，但指出陸軍預計近期將宣布一項先前排定的中東部署計畫，對象是第82空降師轄下的一個直升機單位，該行動要到春季稍晚才會執行。

一名知情官員表示「我們都在為某些事情做準備，以防萬一。」陸軍官員將問題轉交給國防部，後者僅發表簡短聲明拒絕提供細節，表示：「基於行動安全，我們不討論未來或假設性的部隊調動。」負責監測中東行動的美國中央司令部官員也拒絕評論。

第82空降師即時反應部隊近年曾多次受命執行任務，如2020年擊斃伊朗聖城軍司令蘇雷曼尼(Qasem Soleimani)前夕負責增援巴格達大使館、2021年阿富汗撤軍行動、2022年俄羅斯準備入侵烏克蘭時前往東歐展示武力。

分析人士認為，若川普政府決定派遣地面部隊進入伊朗，首要目標可能是哈格島(Kharg Island)，該島距離伊朗本土約15哩，擁有德黑蘭最重要的石油基礎設施，該國約90%的石油出口都經過此地。奪取哈格島將使川普政府掌控伊朗經濟核心，但也會使美軍面臨被攻擊的風險。

經常為美國軍事行動打先鋒的第82空降師最近取消重要演習，引發猜測可能該師要派往中東。圖為駐在北卡州的82空降師部隊進行跳傘演習。(美聯社)

