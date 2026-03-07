以色列支持庫德族攻打伊朗 川普：很棒

據說以色列支持庫德族武裝進攻伊朗邊界地區，圖為庫德族武裝在伊拉克進行訓練。(路透)

根據路透獨家掌握的消息，以色列近日轟炸伊朗 西部，盼在該地為庫德族開闢另一陣線，幫助占領邊境 小鎮。過去一年來以色列與盤踞在伊拉克境內的庫德族(Kurdish)私下接觸，希望借助庫德族武裝人員之手，加強美以對伊朗的打擊，順勢占領邊境城鎮，還獲得總統川普 高度肯定。

根據路透報導，川普6日對於伊拉克庫德族民兵加入攻擊伊朗一事，以「很棒」(wonderful)一詞表達樂觀其成的立場，引發外界對庫德族即將加入攻擊伊朗陣營的關注。

兩名庫德族消息人士向路透表示，以色列與盤據在伊拉克庫德斯坦(Kurdistan)半自治地區的庫德族民兵已經展開長達一年的接觸，同時以色列消息人士也證實雙方屬於長期性談判，不過以色列政府與軍方尚未對此事作出回應。

前述三位消息人士還宣稱，庫德族民兵初步計畫是占領伊朗邊境幾個主要城鎮，目前有數千位民兵在伊拉克境內集結，計畫一周內向伊朗發動攻勢，不過目前尚未證實此行動。

根據估計，庫德族民兵約5000至8000人，由於僅擁有輕型武器，無法發動大規模軍事行動，不過只要獲得美以武器支援，就可能在伊朗邊境構成嚴重威脅。消息人士宣稱，以色列當局不寄望庫德族推翻伊朗政府，但打算藉由庫德族來削弱伊朗對地面的控制權，同時分散伊斯蘭革命衛隊的注意力。

有鑑於伊朗的庫德斯坦自由生活黨(PJAK)、庫德斯坦民主黨(PDKI)和庫德斯坦自由黨(PAK)等五個反政府組織已於上月底結盟，伊朗6日針對伊拉克庫德族提出警告，揚言對任何邊境敵對行動採取報復，伊拉克庫德族領導階層迫於壓力，已經公開否認會動員武裝人員或介入伊朗戰爭。

儘管消息人士宣稱，有伊朗庫德族人持續向美以提供邊境情報，不過前以色列情報官員、伊朗問題專家西卓諾維奇(Danny Citrinowicz)表示，目前兩伊庫德族對於在伊朗境內發動攻擊尚未達成普遍共識：「我認為他們都在觀望伊朗政權能否延續。」