普亭通話伊朗再悼喪生政要、平民 與海灣國家密切合作

俄羅斯總統普亭（左）與伊朗最高領袖哈米尼（右）會面的檔案照。（美聯社）

俄羅斯 總統普亭6日與伊朗總統裴澤斯基安通電話，再次就伊朗最高領袖哈米尼 及其家人、伊朗軍政領導人遇害，以及美國和以色列 對伊朗發動襲擊造成大量平民傷亡表示深切哀悼。

新華社引述克里姆林宮網站消息，普亭重申俄方原則立場，包括必須立即停止軍事行動，放棄以武力方式解決伊朗及中東地區問題，盡快回歸政治和外交解決的軌道。普亭表示，俄方正同海灣阿拉伯國家合作委員會成員國領導人保持密切溝通。

裴澤斯基安對俄羅斯支持伊朗人民捍衛國家主權和獨立表示感謝，並介紹了當前衝突的最新情況。雙方商定將繼續通過多種渠道保持聯繫。

此外，芬蘭國防部長哈卡寧宣布提案修改「核能法」及「刑法」，允許在國防安全相關情況下讓核武裝置進入芬蘭，讓法規與多數北約盟國接軌，並強化嚇阻威脅；對此，俄羅斯方面強烈批評，稱一旦芬蘭允許核武過境，將構成「對俄羅斯的直接威脅」。

芬蘭「赫爾辛基日報」引述俄媒Lenta報導指出，俄羅斯國家杜馬國防委員會委員科列斯尼克（Andrei Kolesnik）受訪表示，若芬蘭允許核武過境，俄軍對芬蘭必須大幅提高警戒。

哈卡寧表示，現行「核能法」已無法滿足芬蘭作為北約成員國的需求，這次修法核心是讓芬蘭法律標準與絕大多數盟國看齊。解禁範圍僅限進口、運輸與持有，且須以芬蘭軍事防衛為前提；至於核武的取得、製造、研發與引爆，以及任何出於恐怖目的的相關行為，在所有情況下仍屬違法。

Yle在報導中分析，現行禁令源自1980年代的「核能法」，是芬蘭與蘇聯簽訂「友好合作互助條約」（YYA條約）時代的睦鄰政策產物——當時芬蘭刻意以法律明文向蘇聯保證，本國領土不會遭敵對勢力利用。此次修法象徵芬蘭正式清除冷戰時代的最後法律遺緒。