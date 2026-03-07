我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經典賽／賈吉開轟率美國首戰15：5勝巴西

經典賽／11安破紀錄8盜 中華隊7局14：0勝捷克開胡

普亭通話伊朗再悼喪生政要、平民 與海灣國家密切合作

編譯中心／綜合6日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
俄羅斯總統普亭（左）與伊朗最高領袖哈米尼（右）會面的檔案照。（美聯社）
俄羅斯總統普亭（左）與伊朗最高領袖哈米尼（右）會面的檔案照。（美聯社）

俄羅斯總統普亭6日與伊朗總統裴澤斯基安通電話，再次就伊朗最高領袖哈米尼及其家人、伊朗軍政領導人遇害，以及美國和以色列對伊朗發動襲擊造成大量平民傷亡表示深切哀悼。

新華社引述克里姆林宮網站消息，普亭重申俄方原則立場，包括必須立即停止軍事行動，放棄以武力方式解決伊朗及中東地區問題，盡快回歸政治和外交解決的軌道。普亭表示，俄方正同海灣阿拉伯國家合作委員會成員國領導人保持密切溝通。

裴澤斯基安對俄羅斯支持伊朗人民捍衛國家主權和獨立表示感謝，並介紹了當前衝突的最新情況。雙方商定將繼續通過多種渠道保持聯繫。

此外，芬蘭國防部長哈卡寧宣布提案修改「核能法」及「刑法」，允許在國防安全相關情況下讓核武裝置進入芬蘭，讓法規與多數北約盟國接軌，並強化嚇阻威脅；對此，俄羅斯方面強烈批評，稱一旦芬蘭允許核武過境，將構成「對俄羅斯的直接威脅」。

芬蘭「赫爾辛基日報」引述俄媒Lenta報導指出，俄羅斯國家杜馬國防委員會委員科列斯尼克（Andrei Kolesnik）受訪表示，若芬蘭允許核武過境，俄軍對芬蘭必須大幅提高警戒。

哈卡寧表示，現行「核能法」已無法滿足芬蘭作為北約成員國的需求，這次修法核心是讓芬蘭法律標準與絕大多數盟國看齊。解禁範圍僅限進口、運輸與持有，且須以芬蘭軍事防衛為前提；至於核武的取得、製造、研發與引爆，以及任何出於恐怖目的的相關行為，在所有情況下仍屬違法。

Yle在報導中分析，現行禁令源自1980年代的「核能法」，是芬蘭與蘇聯簽訂「友好合作互助條約」（YYA條約）時代的睦鄰政策產物——當時芬蘭刻意以法律明文向蘇聯保證，本國領土不會遭敵對勢力利用。此次修法象徵芬蘭正式清除冷戰時代的最後法律遺緒。

世報陪您半世紀

哈米尼 以色列 俄羅斯

上一則

伊朗空襲成功？美軍薩德雷達似遭摧毀 削弱作戰靈活性

下一則

美以猛轟1周 分析：伊朗未見起義 反西方陣營幻夢一場

延伸閱讀

普亭與伊朗總統通電話 再度哀悼伊喪生政要、平民

普亭與伊朗總統通電話 再度哀悼伊喪生政要、平民
美「斬首」委內瑞拉與伊朗後 下個是北韓？ 分析：恐釀1億人傷亡

美「斬首」委內瑞拉與伊朗後 下個是北韓？ 分析：恐釀1億人傷亡
伊朗衝突升溫 澤倫斯基：已與美討論延後烏美俄三方會談

伊朗衝突升溫 澤倫斯基：已與美討論延後烏美俄三方會談
王毅通話以色列外長：反對以方和美國對伊朗發起軍事打擊

王毅通話以色列外長：反對以方和美國對伊朗發起軍事打擊

熱門新聞

新加坡去年總生育率下滑至0.87，再創歷史新低。 美聯社

新加坡生育率僅0.87再探底 亞洲四國都超不想生

2026-02-27 11:03
美國與以色列聯手對伊朗發動軍事行動，具新華社背景的新媒體「牛彈琴」分析，中東大戰開始，這場戰爭可能帶來三大可怕後果：對伊朗的毀滅性打擊、區域與全球安全動盪、美國恐陷入長期軍事泥潭。（新華社）

中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果

2026-03-01 06:10
阿聯第七大城富查伊拉工業區石油設備遇襲爆炸後陷入大火。(美聯社)

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

2026-03-03 20:59
伊朗一波波的無人機攻勢，已對美國及波斯灣盟國造成防空壓力，武器庫存快速消耗。示意圖（路透）

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈

2026-03-03 12:01
CNN分析最新衛星影像指出，伊朗正試圖透過摧毀阿拉伯半島多處關鍵軍事基地的薩德系統雷達，以削弱當地防空能力。資料照片。（路透）

伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀

2026-03-06 07:10
伊朗首都德黑蘭市中心3日遭空襲冒出濃煙。歐新社

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

2026-03-03 10:06

超人氣

更多 >
伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀

伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀
北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行

北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行
花20元在亞馬遜買的太陽能裝飾燈起火 整棟房子燒毀

花20元在亞馬遜買的太陽能裝飾燈起火 整棟房子燒毀
深圳男劇烈行房致女友黃體破裂險喪命 醫訓誡：不用那麼大力

深圳男劇烈行房致女友黃體破裂險喪命 醫訓誡：不用那麼大力
房價太貴 年薪20萬元也符合補助資格

房價太貴 年薪20萬元也符合補助資格