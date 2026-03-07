美以猛轟1周 分析：伊朗未見起義 反西方陣營幻夢一場

美國與以色列3日空襲伊朗首都德黑蘭，夕陽下可見空襲後升起的濃煙。（美聯社）

美國與以色列 2月28日對伊朗 動武。據多名對伊朗政權穩定性評估的歐洲與阿拉伯官員披露，大規模軍事行動到目前尚未威脅到德黑蘭政權的權力掌控，目前並無跡象顯示伊朗政權內部出現重大倒戈，也沒有出現民眾起義。

華盛頓郵報引述知情官員們指出，伊朗對這場衝突早有準備。為在「斬首式打擊」下存活而建立的指揮體系似仍大致完好，讓伊朗得以在挨打後數小時內，就對以色列、卡達與巴林展開報復性回擊。此外，戰事爆發以來，伊朗國內民眾也回報，城市街頭的安全力量明顯增加，安全部隊巴斯杰（Basij）民兵騎乘機車巡邏，這些部隊並不操作重型武器，可以迅速從易遭空襲鎖定的建築物分散撤離，並在戰鬥結束後重新出現。

歐洲官員們表示，伊朗的軍事與政治指揮體系之所以展現出韌性，是因為當局建立起一套「分層體系」（layered system）來應變：透過任命多名人選，一旦某名關鍵人物被擊斃，就能立即有人接替。歐洲與阿拉伯官員也提醒，伊朗政權不透明，外界幾乎不可能從外部預測政權何時會崩潰。

不願具名的一位阿拉伯高級官員表示，在衝突爆發前的評估裡，波斯灣的美國盟邦本預期一旦最高領袖被殺，局勢將出現轉折並觸發大規模反政權起義，「原本預期街頭會出現示威，但他們展現出的團結讓我們意外」。

伊朗長期被西方視為賤民國家，並因美國制裁而遭到孤立，但仍與多個國家維持外交、商業與軍事關係。如今在遭到美以攻擊之際，鄰國與合作夥伴所能提供的幾乎只剩下口頭支持。對伊朗而言，這是一場孤獨的戰爭。

紐約時報報導，專家指出，伊朗當前的處境其實是其外交政策長期形成的結果。德黑蘭方面一直避免對其他國家作出正式安全承諾，反而將資源投入對美國與以色列抱持敵意的民兵組織。然而，其中最具戰力的黎巴嫩真主黨與哈瑪斯，已在與以色列的戰事中遭到重創。

中國將伊朗視為廉價石油來源，北韓、委內瑞拉與俄羅斯 則將伊朗視為對抗西方的盟友，並合作發展軍事技術，但這些關係並未帶來實質支援。