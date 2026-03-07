杜拜衰捲戰火 稅收優惠難敵動盪 富豪 「錢」逃星、港

我的頻道

編譯廖玉玲陳律安／綜合6日電
阿聯酋大城杜拜遭伊朗攻擊，震驚在當地置產的富豪，富豪紛紛開始尋求將資產移出，轉往新加坡或香港等亞洲國家；圖為在美以與伊朗衝突期間，民眾沿著杜拜河港漫步。(路透)
杜拜無辜遭美伊戰火波及後，在當地度假洽公的有錢人不惜砸重金瘋搶機票離開的畫面，令人印象深刻，但離開的不只是他們的人，還有他們的財富。

路透報導，顧問和律師指出，由於美國和以色列對伊朗的戰爭，讓波灣國家的避險光環蒙上陰影，並給投資人帶來困擾，不少亞洲富豪正在洽詢或採取措施，將他們在杜拜的資產轉移到新加坡和香港等其他亞洲金融中心。

富豪們向來會進行分散投資，根據稅收、監管、隱私和營運等問題，選擇投資地點。杜拜提供的種種優惠政策，使其近年來逐漸崛起，成為亞洲企業家和富豪家族首選的財富中心。 根據阿聯中央銀行的數據，阿聯的銀行和金融部門總資產已超過1.48兆美元。 

然而，杜拜和阿布達比在此次中東衝突中未能倖免，阿聯的聲譽開始受到質疑。

新加坡私人財富律師Ryan Lin透露，他的20位杜拜客戶中，本周有六、七位與他聯繫，每位客戶平均持有5000萬美元的資產，其中三位客戶計畫立即將資產轉移到新加坡。

全球企業和基金服務提供商Anderson Global的負責人Iris Xu也說，本周有10到20個家族辦公室前來詢問，想把資產從中東轉移回新加坡。 她說，杜拜一直是以稅收優惠為目的，「但現在我認為稅收優惠可能不是大家最優先考慮的問題」。 

當然，並非所有財管經理人都認為這場衝突會促使資本立即外逃。GrandWay Family Office的共同創辦人Jeremy Lim認為，只要阿聯不直接捲入衝突，伊朗也不會進一步升級局勢，「阿聯......直接捲入衝突中的某一方，才會對企業造成真正的破壞」。

另據瑞士寶盛集團的報告指出，在國際局勢動盪下，金價飆漲嘉惠了持有這種貴金屬的大戶，包括央行、資產管理機構、以及實體黃金持有人，但有一群人也受惠尤深：女性，特別是印度女性。

寶盛亞洲股票研究分析師蔡仁愛指出，積累黃金是印度女性延續數百年的跨世代傳統。印度女性估計持有全球約16%的黃金儲備，隨著金價上漲，其財富也同步大幅增加。

不過，黃金的吸引力並不侷限於特定文化。英國皇家鑄幣廠表示，透過該機構投資黃金的女性占比，在2018年至2024成長兩倍至26%，而被稱為「中國大媽」的中年女性投資人，約占這類產品購買量的三分之一。

瑞士寶盛報告指出，印度女性成為黃金大漲的最大贏家。（路透）
美以猛轟1周 分析：伊朗未見起義 反西方陣營幻夢一場

荷莫茲海峽陷癱瘓 科威特等產油國石油運不出 開始減產

3天逃離中東戰火 台灣遊客：慎選旅行社比政府可靠

富貴險中求？想買便宜點的黃金 或許可以考慮去杜拜

杜拜遭伊朗戰火池魚之殃 富豪「錢」進新加坡、香港

華人被困中東 航班頻取消歸期未定 美政府警告緊急撤離

新加坡去年總生育率下滑至0.87，再創歷史新低。 美聯社

新加坡生育率僅0.87再探底 亞洲四國都超不想生

2026-02-27 11:03
美國與以色列聯手對伊朗發動軍事行動，具新華社背景的新媒體「牛彈琴」分析，中東大戰開始，這場戰爭可能帶來三大可怕後果：對伊朗的毀滅性打擊、區域與全球安全動盪、美國恐陷入長期軍事泥潭。（新華社）

中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果

2026-03-01 06:10
阿聯第七大城富查伊拉工業區石油設備遇襲爆炸後陷入大火。(美聯社)

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

2026-03-03 20:59
伊朗一波波的無人機攻勢，已對美國及波斯灣盟國造成防空壓力，武器庫存快速消耗。示意圖（路透）

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈

2026-03-03 12:01
CNN分析最新衛星影像指出，伊朗正試圖透過摧毀阿拉伯半島多處關鍵軍事基地的薩德系統雷達，以削弱當地防空能力。資料照片。（路透）

伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀

2026-03-06 07:10
伊朗首都德黑蘭市中心3日遭空襲冒出濃煙。歐新社

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

2026-03-03 10:06

伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀

北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行

花20元在亞馬遜買的太陽能裝飾燈起火 整棟房子燒毀

深圳男劇烈行房致女友黃體破裂險喪命 醫訓誡：不用那麼大力

房價太貴 年薪20萬元也符合補助資格

