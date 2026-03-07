杜拜衰捲戰火 稅收優惠難敵動盪 富豪 「錢」逃星、港

阿聯酋大城杜拜遭伊朗攻擊，震驚在當地置產的富豪，富豪紛紛開始尋求將資產移出，轉往新加坡或香港等亞洲國家；圖為在美以與伊朗衝突期間，民眾沿著杜拜河港漫步。(路透)

杜拜 無辜遭美伊戰火波及後，在當地度假洽公的有錢人不惜砸重金瘋搶機票離開的畫面，令人印象深刻，但離開的不只是他們的人，還有他們的財富。

路透報導，顧問和律師指出，由於美國和以色列對伊朗的戰爭，讓波灣國家的避險光環蒙上陰影，並給投資人帶來困擾，不少亞洲富豪正在洽詢或採取措施，將他們在杜拜的資產轉移到新加坡 和香港等其他亞洲金融中心。

富豪們向來會進行分散投資，根據稅收、監管、隱私和營運等問題，選擇投資地點。杜拜提供的種種優惠政策，使其近年來逐漸崛起，成為亞洲企業家和富豪家族首選的財富中心。 根據阿聯中央銀行的數據，阿聯的銀行和金融部門總資產已超過1.48兆美元。

然而，杜拜和阿布達比在此次中東衝突中未能倖免，阿聯的聲譽開始受到質疑。

新加坡私人財富律師Ryan Lin透露，他的20位杜拜客戶中，本周有六、七位與他聯繫，每位客戶平均持有5000萬美元的資產，其中三位客戶計畫立即將資產轉移到新加坡。

全球企業和基金服務提供商Anderson Global的負責人Iris Xu也說，本周有10到20個家族辦公室前來詢問，想把資產從中東轉移回新加坡。 她說，杜拜一直是以稅收優惠為目的，「但現在我認為稅收優惠可能不是大家最優先考慮的問題」。

當然，並非所有財管經理人都認為這場衝突會促使資本立即外逃。GrandWay Family Office的共同創辦人Jeremy Lim認為，只要阿聯不直接捲入衝突，伊朗也不會進一步升級局勢，「阿聯......直接捲入衝突中的某一方，才會對企業造成真正的破壞」。

另據瑞士寶盛集團的報告指出，在國際局勢動盪下，金價飆漲嘉惠了持有這種貴金屬的大戶，包括央行、資產管理機構、以及實體黃金持有人，但有一群人也受惠尤深：女性，特別是印度女性。

寶盛亞洲股票研究分析師蔡仁愛指出，積累黃金是印度女性延續數百年的跨世代傳統。印度女性估計持有全球約16%的黃金儲備，隨著金價上漲，其財富也同步大幅增加。

不過，黃金的吸引力並不侷限於特定文化。英國皇家鑄幣廠表示，透過該機構投資黃金的女性占比，在2018年至2024成長兩倍至26%，而被稱為「中國大媽」的中年女性投資人，約占這類產品購買量的三分之一。