商船穿越荷莫茲海峽假裝中國船避攻擊 伊朗嗆「歡迎」美海軍護航

編譯周辰陽／即時報導
美國與以色列對伊朗開戰已一周，據統計目前約有1000艘船被困在波斯灣及周邊海域。(路透)
美國與以色列對伊朗開戰已一周，據統計目前約有1000艘船被困在波斯灣及周邊海域。(路透)

美國與以色列對伊朗開戰已一周，據統計目前約有1000艘船被困在波斯灣及周邊海域。伊朗持續向船隻開火，不僅把目標對準試圖穿越波斯灣出口狹窄的荷莫茲海峽的船隻，甚至更北方的科威特附近也有船隻遭到攻擊，一些船隻開始採取一種行之有年的伎倆避險：利用應答器宣稱自己是中國船隻。

路透報導，美國總統川普3日表示，如有必要，美國海軍可能開始護送油輪通過荷莫茲海峽。伊朗國營媒體6日報導，伊朗革命衛隊發言人納伊尼（Alimohammad Naini）對此發出挑戰，要求美國部署海軍艦艇護送油輪穿越荷莫茲海峽。

納伊尼說：「伊朗非常歡迎為油輪提供護航，也歡迎美國部隊出現在荷莫茲海峽的通行過程中。順便說一句，我們正在等待他們的出現。」他並表示：「我們建議美國人在做出任何決定之前，記住1987年美國超級油輪『布里奇頓號』（Bridgeton）遭到攻擊起火的事件，以及最近遭到攻擊的油輪。」

自美以伊三國開戰以來，革命衛隊下令船隻不要穿越荷莫茲海峽這條戰略水道，至少已有9艘船遭到攻擊。根據金融時報分析MarineTraffic數據，過去一周至少有10艘船將目的地訊號改為「中國船東」（Chinese Owner）、「全體中國船員」（All Chinese Crew）或「船上為中國船員」（Chinese Crew Onboard）。

部分船隻還採取另一種策略，即操縱GPS訊號誤導導引武器。改變應答器訊號的船隻類型不一，多數船隻仍停留在波斯灣內。不過，一艘名為「鐵娘子號」（Iron Maiden）的船隻4日快速穿越荷莫茲海峽，途中短暫將訊號改為「中國船東」。另一艘名為「博阿濟齊號」（Bogazici）的燃料油輪則在衝突第一天、即2月28日時，將自己標示為「土耳其穆斯林船隻」（Muslim Vsl Turkish），安全通過後才恢復原名。

金融時報指出，船舶應答器訊號主要用於與附近船隻通訊並防止碰撞，但目的地欄位很容易被修改。航運數據平台Kpler分析師萊特（Matthew Wright）表示：「基本上什麼都可以改，你可以在那裡填任何想寫的內容。」他說，船員試圖掩蓋與特定港口、目的地或國籍之間的聯繫，因此帶有某種欺瞞意味。

萊特指出，這種做法最早出現在2023年的紅海，當時葉門叛軍「青年運動」開始攻擊商業船隻。他說，雖然目前仍不清楚伊朗部隊或其代理勢力是否會對聲稱與中國有關的船隻採取不同待遇，但船員願意嘗試任何可以降低遭攻擊風險的方法。

新加坡去年總生育率下滑至0.87，再創歷史新低。 美聯社

新加坡生育率僅0.87再探底 亞洲四國都超不想生

2026-02-27 11:03
美國與以色列聯手對伊朗發動軍事行動，具新華社背景的新媒體「牛彈琴」分析，中東大戰開始，這場戰爭可能帶來三大可怕後果：對伊朗的毀滅性打擊、區域與全球安全動盪、美國恐陷入長期軍事泥潭。（新華社）

中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果

2026-03-01 06:10
阿聯第七大城富查伊拉工業區石油設備遇襲爆炸後陷入大火。(美聯社)

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

2026-03-03 20:59
伊朗一波波的無人機攻勢，已對美國及波斯灣盟國造成防空壓力，武器庫存快速消耗。示意圖（路透）

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈

2026-03-03 12:01
伊朗首都德黑蘭市中心3日遭空襲冒出濃煙。歐新社

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

2026-03-03 10:06
CNN分析最新衛星影像指出，伊朗正試圖透過摧毀阿拉伯半島多處關鍵軍事基地的薩德系統雷達，以削弱當地防空能力。資料照片。（路透）

伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀

2026-03-06 07:10

