金正恩展海上核戰力 分析：美若斬首恐導致1億人陪葬

北韓最高領導人金正恩4日視察北韓南浦造船廠期間，北韓海軍「崔賢號」驅逐艦在艦上進行飛彈試射。（朝中社）

美國與以色列對伊朗執行「斬首行動」，讓各界關注北韓 領導人金正恩 的反應。不過，美國智庫指出，北韓有核武，若強行斬首金正恩，恐最終導致1億人死亡。另外，在中東局勢緊張之際，金正恩3至4日訪問北韓南浦造船廠，視察即將服役的5000噸級新型驅逐艦「崔賢號」，檢查訓練狀況並觀摩艦對地戰略巡弋飛彈試射，意在展現北韓於海上的核武戰力。

中央社引述韓聯社報導，美國智庫「韓國經濟研究所（KEI）」學術事務主任金艾倫，3日在由KEI和印太安全研究所聯合主辦的研討會上表示，美國難以透過軍事行動推翻金正恩有幾個原因。他說：「首先，北韓擁有核武。因此，美國選擇軍事行動會更加危險。」

他接著分析另一個原因，指「中國和俄羅斯支持北韓」，且美國斬首北韓領導人，將是「地緣政治風險極大的行動」，而韓國和日本正處於直接面臨北韓核威脅和軍事威脅的位置。

北韓最高領導人金正恩4日視察北韓南浦造船廠期間，北韓海軍「崔賢號」驅逐艦在艦上進行飛彈試射。（朝中社）

北韓中央通信社（KCNA）5日指稱，金正恩於3日、4日一連兩天登上位於北韓南浦造船廠的「崔賢號」，了解海軍人員艦艇運用訓練情況、艦艇性能、作戰能力等。金正恩3日視察後表示，艦艇機動性「滿足作戰運用需求」，並稱是「國家海上防衛力量的新象徵」。

金正恩指出，在新五年計畫期間，每年應建造兩艘同級或更高級別水面艦，並準確執行大規模水面艦戰力建設計畫。金正恩也說：「海軍核武裝化正令人滿意地推進，我們海軍將具備強大攻擊力，這是完全的防衛力量。」

金正恩也在4日觀摩了「崔賢號」進行的艦對地戰略巡弋飛彈試射。北韓官媒公開的照片顯示，「崔賢號」至少連續發射四枚巡弋飛彈，金正恩在地面觀看發射過程。

韓聯社報導指出，雖然北韓在去年4月底就公開過試射畫面，不過這次是首度展示艦艇具備連續發射巡弋飛彈的能力。

南韓國防安全論壇（KODEF）事務總長申鍾宇（音譯）分析指出，北韓此舉意在透過可搭載戰術核彈頭的巡弋飛彈連續發射，展示海上核武戰力，並向外界顯示其不僅在陸上，也能在海上同時大量發射飛彈的能力。

南韓軍方表示，4日上午已在北韓南浦一帶偵測到多枚巡弋飛彈發射；在堅固的韓美聯合防衛態勢下，將維持對任何挑釁作出壓倒性回應的能力與準備。