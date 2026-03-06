西班牙總理痛批美「非法」攻伊朗 學者憂心1後果

西班牙總理桑傑士警告，美國「非法」攻擊伊朗恐引發戰爭升級的惡性循環，他也對美國總統川普提出其他歐洲領導人不敢直言的尖銳批評，不過有學者認為，桑傑士這次的發言恐淪為失策。

中央社引述英國「金融時報」（Financial Times）報導，桑傑士（Pedro Sanchez）表示，政治人物應讓人民擁有更好的生活，「那些無法履行這項職責的領導人，利用戰爭煙硝掩蓋自身失職，並讓少數人藉機中飽私囊－當世界不再興建醫院而是開始製造飛彈，他們就是唯一的贏家－這絕對不可接受」。

歐盟領袖鮮少如此直接地對川普冷嘲熱諷，桑傑士是唯一與川普正面交鋒的人。他是歐盟最資深的社會主義領袖之一，立場比英國工黨首相施凱爾 （Keir Starmer）還要左傾。

與此同時，桑傑士也成為川普「讓美國再次偉大」（MAGA）運動的完美箭靶，被視為在國防、中國及移民議題上立場軟弱的歐洲左派人士代表。

雙方敵意經過一年多的累積醞釀後，在中東地區爆發的戰爭如今讓川普與桑傑士的衝突達到臨界點。

對於自稱和平主義者的桑傑士，他面臨的迫切問題在於他是否做得太過火：他不僅拒絕美方為打擊伊朗使用西班牙境內兩座美西共同營運的軍事基地，甚至猛烈抨擊美國與以色列 聯手襲擊伊朗，將之比作「不公正」的2003年伊拉克戰爭。

川普則威脅切斷與西班牙的貿易，來懲罰馬德里當局拒絕美軍使用境內基地。川普本月2日指出，「我們不想再和西班牙有任何瓜葛」，推升華府對該國實施全面「禁運」、停止貿易往來的可能性。

西班牙卡斯提亞-拉曼查大學（University of Castilla-La Mancha）外交政策高級講師曼佛瑞迪（Juan Luis Manfredi）說道：「西班牙這次處理伊朗問題的方式是誤判情勢。」

「美國會找到其他港口或基地展開行動，西班牙從這種局面中得不到任何好處，甚至可能在格外敏感的時刻強化自己作為（美國）政治對手的立場。」

中央社引述路透報導，義大利 國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）5日表示，美國與以色列聯手空襲伊朗造成中東局勢動盪，此舉顯然已違反國際法。這是義大利右翼政府迄今對這起事件發出的最強力批判。

克羅塞托在國會下議院表示，義大利被迫因應美國和以色列發起、卻未事先告知盟友與夥伴的衝突。

克羅塞托指出：「這是全世界都毫無所悉下爆發的戰事。我們和全球其他國家一樣，要面對並設法處理（其後果）。」

中央社引述法新社報導，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）5日說，義大利將向受到伊朗報復性空襲的波斯灣國家提供防空協助。伊朗此舉是反擊美國與以色列的攻擊。