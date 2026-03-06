西班牙總理痛批美「非法」攻伊朗 學者憂心1後果

我的頻道

編譯中心／綜合5日電
西班牙總理桑傑士警告，美國「非法」攻擊伊朗恐引發戰爭升級的惡性循環，他也對美國總統川普提出其他歐洲領導人不敢直言的尖銳批評，不過有學者認為，桑傑士這次的發言恐淪為失策。

中央社引述英國「金融時報」（Financial Times）報導，桑傑士（Pedro Sanchez）表示，政治人物應讓人民擁有更好的生活，「那些無法履行這項職責的領導人，利用戰爭煙硝掩蓋自身失職，並讓少數人藉機中飽私囊－當世界不再興建醫院而是開始製造飛彈，他們就是唯一的贏家－這絕對不可接受」。

歐盟領袖鮮少如此直接地對川普冷嘲熱諷，桑傑士是唯一與川普正面交鋒的人。他是歐盟最資深的社會主義領袖之一，立場比英國工黨首相施凱爾（Keir Starmer）還要左傾。

與此同時，桑傑士也成為川普「讓美國再次偉大」（MAGA）運動的完美箭靶，被視為在國防、中國及移民議題上立場軟弱的歐洲左派人士代表。

雙方敵意經過一年多的累積醞釀後，在中東地區爆發的戰爭如今讓川普與桑傑士的衝突達到臨界點。

對於自稱和平主義者的桑傑士，他面臨的迫切問題在於他是否做得太過火：他不僅拒絕美方為打擊伊朗使用西班牙境內兩座美西共同營運的軍事基地，甚至猛烈抨擊美國與以色列聯手襲擊伊朗，將之比作「不公正」的2003年伊拉克戰爭。

川普則威脅切斷與西班牙的貿易，來懲罰馬德里當局拒絕美軍使用境內基地。川普本月2日指出，「我們不想再和西班牙有任何瓜葛」，推升華府對該國實施全面「禁運」、停止貿易往來的可能性。

西班牙卡斯提亞-拉曼查大學（University of Castilla-La Mancha）外交政策高級講師曼佛瑞迪（Juan Luis Manfredi）說道：「西班牙這次處理伊朗問題的方式是誤判情勢。」

「美國會找到其他港口或基地展開行動，西班牙從這種局面中得不到任何好處，甚至可能在格外敏感的時刻強化自己作為（美國）政治對手的立場。」

中央社引述路透報導，義大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）5日表示，美國與以色列聯手空襲伊朗造成中東局勢動盪，此舉顯然已違反國際法。這是義大利右翼政府迄今對這起事件發出的最強力批判。

克羅塞托在國會下議院表示，義大利被迫因應美國和以色列發起、卻未事先告知盟友與夥伴的衝突。

克羅塞托指出：「這是全世界都毫無所悉下爆發的戰事。我們和全球其他國家一樣，要面對並設法處理（其後果）。」

中央社引述法新社報導，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）5日說，義大利將向受到伊朗報復性空襲的波斯灣國家提供防空協助。伊朗此舉是反擊美國與以色列的攻擊。

施凱爾 義大利 以色列

荷莫茲海峽幾近停航 24小時僅2艘貨船過境、未見油輪

日本政府包機撤中東僑民 調升6國旅警 澳、紐出動軍機

川普憑感覺攻伊朗 白宮喊基於事實 西班牙否認與美軍合作

白宮聲稱西班牙同意與美軍合作 西班牙外長否認

英機艦赴賽普勒斯 法航母駛往地中海 川轟英、西未挺攻伊

美攻伊朗 澤倫斯基憂烏陷困境 更難獲援防空飛彈

新加坡去年總生育率下滑至0.87，再創歷史新低。 美聯社

新加坡生育率僅0.87再探底 亞洲四國都超不想生

2026-02-27 11:03
美國與以色列聯手對伊朗發動軍事行動，具新華社背景的新媒體「牛彈琴」分析，中東大戰開始，這場戰爭可能帶來三大可怕後果：對伊朗的毀滅性打擊、區域與全球安全動盪、美國恐陷入長期軍事泥潭。（新華社）

中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果

2026-03-01 06:10
阿聯第七大城富查伊拉工業區石油設備遇襲爆炸後陷入大火。(美聯社)

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

2026-03-03 20:59
伊朗一波波的無人機攻勢，已對美國及波斯灣盟國造成防空壓力，武器庫存快速消耗。示意圖（路透）

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈

2026-03-03 12:01
伊朗首都德黑蘭市中心3日遭空襲冒出濃煙。歐新社

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

2026-03-03 10:06
伊朗德黑蘭在爆炸後升起濃煙。(路透)

伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握

2026-02-28 12:32

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中
川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任

川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任
川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說

川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說
排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄

排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄
美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點

美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點