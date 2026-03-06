日本政府包機撤中東僑民 調升6國旅警 澳、紐出動軍機

中東衝突升溫，日本、澳洲、紐西蘭等國都忙著部屬撤僑；圖為捷克機場，民眾3日乘坐日前從約旦起飛的撤僑航班抵達，首架撤僑班機搭載了滯留在中東的捷克公民。(歐新社)

伊朗最高領袖哈米尼 （Ali Khamenei）命喪美國和以色列聯手打擊，引發區域戰爭，各國本周急於從中東撤離公民。日本外務省5日調升中東六國的旅遊警示到等級次高的「渡航中止勸告」（類似外交部的橙色警示），並將安排包機撤僑；澳洲 也部署兩架軍用飛機，作為應變規畫的一部分；紐西蘭 5日也下令兩架軍用飛機前往中東。

中央社引述時事通信社報導，日本調升警示的區域包含科威特、巴林、卡達、阿拉伯聯合大公國、阿曼全境，以及沙烏地阿拉伯東部。

上述六國之中的四個國家已經關閉國際機場，使當地民眾難以出國，日本政府將安排包機飛往沙烏地阿拉伯與阿曼，以協助日本僑民撤離。

針對希望從科威特、巴林、卡達、阿聯返回日本的僑民，日本外務省將安排透過陸路方式，協助欲撤走的日僑前往沙烏地阿拉伯首都利雅德，與阿曼首都馬斯開特（Muscat），而這兩地的機場目前均還在運作。

而外務省將派遣海外緊急團隊到當地支援協助日僑離境。

日本政府安排的包機，將把僑民從利雅德與馬斯開特載往東京。而利雅德與馬斯開特的國際機場，目前也聚集著其他國家的旅客，導致機票難以購買。

此外，中央社引述法新社報導，澳洲已經對中東部署一架重型運輸機和一架燃油運輸機，作為應變撤僑的一部分。

報導指出，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）5日告訴國會，已經對中東部署「軍事資產」，但未提供進一步細節。

他說：「我要感謝那些冒險幫助同胞的澳洲人。」

官員強調，搭乘商業航班是澳洲人最佳的返國方式。首批撤離航班4日從阿拉伯聯合大公國杜拜（Dubai）飛抵雪梨。

澳洲曾表示，有11萬5000位公民身處中東。

紐西蘭5日也下令兩架軍用飛機前往中東，準備撤離其僑民。